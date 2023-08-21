Атака тысячи беспилотников

Повреждения и разбитые стекла в башне «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» в результате атаки украинских беспилотников, 1 августа 2023 года

Попытки ударов беспилотниками ВСУ по военным и инфраструктурным объектам в России становятся все чаще. Стоит ли ожидать усиления атак БПЛА, нанесет ли Украина массированный удар в День своей Независимости 24 августа и как Москва может противостоять таким нападениям — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Почти каждый день появляется информация либо о пролетах, либо об ударах беспилотных летательных аппаратов по объектам в российских регионах. 19 августа на аэродроме Сольцы Новгородской области ударам украинских беспилотных летательных аппаратов подверглись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Один из самолетов сильно поврежден.

21 августа два человека пострадали из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ, сбитого над территорией Истринского района Московской области.

Украинский БПЛА был поражен над территорией Кировского района Калужской области. При этом никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Как бороться с дронами

Задача борьбы с современными БЛА весьма сложна. В радиолокационных задачах распознавания и классификации целей обычно пользуются радиолокационным портретом воздушной цели (так называемой сигнатурой), который связан с геометрическими, физическими и кинематическими свойствами цели.

Для разведки малые БПЛА характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,05-05 кв. м. В большинстве случаев ЭПР небольших беспилотных аппаратов составляет всего 0,1 кв. м, а это очень мало, чтобы эффективно сбить их зенитными ракетными комплексами.

Дело еще и в том, что ЭПР у тех беспилотников, которые атакуют Москву и объекты в европейской части страны, еще меньше — и в основном (более чем на 70%) формируется только за счет двигателя, системы наведения, аккумуляторной батареи и металлических ребер жесткости самого летательного аппарата. Сам беспилотник построен из углепластика и композитных материалов, а они радиолокационно проницаемы и дают сравнительно небольшую прибавку к общей ЭПР.

Вот что это означает: зона поражения беспилотников значительно уменьшается. Потому что для успешной стрельбы по небольшим беспилотникам приходится делить на два (а то и больше) все указанные в паспортах экспортного облика или в инструкциях по эксплуатации любого ЗРК параметры зон обнаружения, устойчивого сопровождения, обстрела и поражения. А это приводит к тому, что для создания сплошной области зенитного ракетного огня для прикрытия любого важного объекта интервалы между стартовыми позициями зенитных ракетных подразделений (батарей, дивизионов) надо сильно сокращать.

Иными словами, для этого потребуется гораздо больше сил и средств. Опять-таки, это начинает расходиться и с возможностями Вооруженных сил, и в перспективе с возможностями бюджета страны, если решать подобную задачу простым масштабированием.

Возникает и философская проблема: атакуют территорию России копеечными беспилотниками, а средства обороны от него — в два-три раза дороже. А это может быстро привести к краху экономику любой страны.

Подобную задачу, разумеется, не решить простым увеличением боевого и численного состава зенитных ракетных и радиотехнических войск, совершенствованием систем радиолокационной разведки и управления.

На первых порах безусловно приходится идти и по этому пути, но технический прогресс и соответствующие технологии развиваются очень быстро. Вполне возможно, что уже скоро мы получим БПЛА самолетного типа с ЭПР порядка 0,01 кв. м — и имеющиеся сейчас на вооружении традиционные РЛС разведки воздушного пространства будут практически неспособны обнаружить малоразмерные малоскоростные воздушные цели. Что касается РЛС ЗРК, то они не будут обнаруживать большинство беспилотников с ЭПР порядка 0,01 кв. м и меньше.

Традиционными методами и средствами задача борьбы с БПЛА не решается.

Без всякого преувеличения, это новая страница вооруженной борьбы. И для эффективной борьбы с БЛА нужны качественно иные средства, которые пока только разрабатываются.

Ждать ли усиления атак?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, напомним, что сам по себе БПЛА — весьма простое устройство. Собирать его сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине – вполне решаемая задача.

Кроме того, беспилотники могут поставляться на Украину уже в готовом виде, в виде комплектов для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БПЛА – двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от какой-либо фирмы на Западе (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины не станет большой проблемой. А системами наведения для своих беспилотников ВСУ располагает. Они могут использовать для этого либо Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, с 2022 года используется ВСУ для наведения БЛА), либо NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Time and Ranging, Global Positioning System). Есть и инерциальные системы навигации (основанные на инерции тел и на внешних ориентирах или сигналах), которые применяются во многих современных БПЛА.

Итак, никаких трудностей в массовом производстве беспилотников у Украины нет, а дальность полета дронов позволяет им поражать важные объекты в пределах европейской части России.

Нет сомнений, что и на Украине изучают военную историю и знают, что такое «рейд тысячи бомбардировщиков». Первый такой рейд в составе 1047 самолетов-бомбардировщиков Королевских ВВС Великобритании состоялся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года.

Вполне возможно, что украинские политики и военные увлечены воплощением похожего замысла. Сказать новое слово в вопросах массированного боевого применения БЛА, да еще сравняться с Royal Air Force (RAF), — цель амбициозная.

24 августа ежегодно отмечается День Независимости Украины. Считается, что именно в этот день ВСУ попытаются нанести массированный удар БПЛА по важнейшим объектам российской столицы (в первую очередь имиджевым).

В Киеве об этом заговорили уже в конце июля. Вопрос заключается в том, сколько беспилотников Украина использует в этих целях. Вряд ли ВСУ смогут выставить тысячу дронов, но 100-150 единиц выглядит уже вполне реальной цифрой.

Единственный адекватный ответ, который может привести противника в чувство, — массированные ракетно-авиационные удары ВКС и ВМФ ВС РФ по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Другого, более эффективного варианта действий сейчас нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

