Обида и разочарование. Боррель объяснил, почему в мире не поддерживают санкции против РФ

Вооруженный конфликт на Украине показал разрыв между развивающимися странами и Западом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он полагает, что Африка, Азия, Латинская Америка не присоединяются к антироссийским санкциям, поскольку считают украинский конфликт способом отвлечь внимание от их глобальных проблем. Боррель приводит мнение развивающихся стран, что в то время как Киеву оказывается масштабная помощь, на решение кризисов в других регионах у более богатых ЕС, США и их союзников постоянно нет денег. И это вызывает у всего мира ощущение двойных стандартов, чувства обиды и брошенности.

Вооруженный конфликт между Украиной и Россией обнажил разногласия между Западом, странами НАТО и всем остальным миром. Такие выводы сделал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье.

«Разрыв между Западом и остальными странами выходит за рамки прав и недостатков войны. Наоборот, это продукт глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — по поводу неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания «холодной войны», — написал Боррель.

По его словам, если политики в западных странах убеждены в важности происходящего на Украине, то в других частях мира конфликт воспринимается в лучшем случае со скептицизмом, а в худшем — с явным пренебрежением.

Чтобы ликвидировать эту разницу в восприятии, дипломат призвал страны США, ЕС и их союзников спокойно обсуждать военные вопросы, параллельно объясняя остальному миру, что Запад нацелен на устроенение глобальных последствий вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

«Но на самом деле проблема глубже. Среди многих представителей так называемого «Глобального Юга» (термин, используемы для обозначения Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Тихоокеанских островов и развивающихся стран Азии, включая Ближний Восток — «Газета.Ru»), широко распространено мнение, что так называемый Запад «бездействовал или руководствовался корыстными побуждениями, когда дело доходило до ключевых вопросов из категории глобальной справедливости: облегчение долгового бремени, климатическое финансирование, реформа международных финансовых институтов и, в конечном счете, место и влияние за столами принятия решений в мире», — констатирует Боррель.

В свзяи с этим дипломат призывает руководство западных стран со всей серьезностью относиться к недовольству в развивающихся странах. Это, по словам Борреля, необходимо и для поддержки во время голосования в ООН, и в связи с тем, что в мире идет «битва нарративов».

По мнению чиновника, большая часть стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, в действительности не ждет победы Москвы над Киевом. Их безучастие связано с убежденностью в двойных стандартах западных страны. А также разочарованием, что другие глобальные проблемы не получают такую же срочную и масштабную поддержку Запада, как Украина.

«На весенних встречах МВФ и Всемирного банка преобладающие настроения в развивающихся странах были примерно такими: «У вас были деньги, чтобы помочь вашим банкам после финансового кризиса; были деньги, чтобы выручить ваши компании и граждан во время пандемии, а также смягчить воздействие роста цен на энергоносители и продукты питания.

Но когда мы просим денег для облегчения долгового бремени или финансирования борьбы с изменением климата, вы говорите нам, что средств не осталось», — приводит пример Боррель.

Он также напомнил слова индийского дипломата Шившанкара Менона, заявившего в январе 2023-го, что многие развивающиеся страны испытывают обиду и чувство отчуждения, поскольку видят в украинском кризисе отвлечение от других глобальных проблем — последствия пандемии, рост долгового бремени.

Поэтому еврочиновник призывает на предстоящих в этом году мировых саммитах заняться решениями, которые помогли бы осуществить глобальные реформы и привести к справедливости. Поскольку нынешние меры поддержки развивающихся стран не соответствуют их уровню ожиданий.

«Мы часто и совершенно справедливо говорим, что хотим победы Украины. И что мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого. Нам необходимо взять на себя такое же обязательство, чтобы победить в суде мирового общественного мнения», — резюмирует Боррель.