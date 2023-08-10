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В МИД России назвали условия для возобновления зерновой сделки

МИД РФ: зерновая сделка возобновится лишь при выполнении системных задач России

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Andrew Kravchenko/AP

Реанимирование зерновой сделки возможно лишь при выполнении требований Москвы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования,... лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы», — сказал он.

Галузин также добавил, что еще одним условием возобновления зерновой сделки является соответствие договоренностям заявленным гуманитарным целям.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

До этого турецкий лидер в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом также сообщал, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

8 августа госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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