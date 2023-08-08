Как экс-глава МИД Австрии оказалась в рязанской деревне

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сняла дом в рязанском селе Петрушово. По ее словам, она оплатила аренду до конца лета, но что будет делать дальше — пока не знает. Бывший политик известна в СМИ тем, что в 2018 году станцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе. Экс-министр рассказала, что уехала из Австрии из-за угроз и обвинений в связях с Москвой. Как живет Карин Кнайсль в России — в материале «Газеты.Ru».

Лето в Петрушово

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны из-за угроз и обвинений в связях с Россией, сняла дом в деревне Петрушово в Рязанской области. Она посетила праздник «Макушка лета» и рассказала рязанскому изданию «Вид сбоку», что снять жилье в Петрушово ей помогли знакомые.

На фестиваль экс-министр пришла без сопровождения, общалась с местными жителями и наблюдала за выступлениями.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило», — рассказала Кнайсль в интервью.

По ее словам, пока она оплатила проживание еще за один месяц. Бывшая австрийская чиновница не знает наверняка, как долго останется в рязанском селе.

«Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — сказала женщина.

Чем Кнайсль занимается в России

Экс-глава МИД Австрии оказалась в России по приглашению. Ей предложили устроиться на работу преподавателем юриспруденции в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), который создали в марте 2023 года на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Кнайсль приняла предложение.

Она также рассказала, что скоро опубликует свою новую книгу о «нынешней ситуации» в Европе.

«Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — призналась экс-глава австрийского ведомства.

Причины переезда

Кнайсль в середине лета 2022 года в интервью газете The Washington Post сообщила, что уехала из Австрии из-за угроз расправы. Когда именно политик это сделала, издание не уточняло.

«Три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета», — подтвердила экс-министр рязанскому изданию.

Осенью 2022 года на полях Восточного экономического форума политик рассказала о переезде в Ливан. По ее словам, она выбрала эту страну для жизни, а не Россию, поскольку знает арабский язык.

В июне 2023 года экс-министр заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переезда в Россию.

«Чтобы стать русской, мне нужно как следует выучить русский язык. Надо дочитать «Войну и мир», надо будет прочитать Достоевского и по крайней мере два произведения Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор», — говорила она.

Политик напомнила, что для приобретения российского гражданства ей нужно будет отказаться от австрийского.

Связи с Россией

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 года до 2019 год. Она получила пост в правительстве по квоте Австрийской партии свободы (в 2016 году «Единая Россия» заключила с этой партией соглашение о взаимодействии и сотрудничестве).

В 2018 году министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.

Политические оппоненты Кнайсль раскритиковали ее за приглашение на праздник «внешнеполитического врага Европы» и призвали ее уйти в отставку.

close 100% Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингеро, 2018 год Алексей Дружинин/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

В июне 2021 года она вошла в совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть» в качестве независимого директора. Кнайсль заняла эту должность после того, как ее кандидатуру выдвинули члены российского правительства. Она покинула пост в мае 2022 года.

С октября 2022 года экс-министр пишет колонки для российской газеты «Ведомости». Первую статью она посвятила необходимости для Германии налаживать отношения с Россией.