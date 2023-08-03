Россия включила Норвегию в список недружественных стран. В Осло не удивились

Российское правительство включило Норвегию в перечень государств, совершающих по отношению к РФ недружественные действия. В Осло этому решению не удивились, но не согласились с такой оценкой политики в отношении Москвы. «Газета.Ru» разбиралась, из-за чего ухудшились отношениях двух стран.

Российский кабмин сообщила сообщил о расширении списка недружественных стран. В него добавили Норвегию.

Норвегии могут полностью запретить нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений людей, которые проживают на территории России.

Сейчас установленный лимит позволяет Норвегии заключить трудовой договор только с 27 людьми.

Какие страны становятся недружественными? Недружественные страны – государства, в отношении которых Россия приняла специальные меры в качестве ответа на действия этих стран: либо в сфере экономики, либо в сфере работы дипломатических и консульских представительств.



Кроме Норвегии, в перечень включены Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия.

«Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», – уточнили в распоряжении.

Норвегия не удивилась

Глава норвежского МИД Анникен Витфельдт в разговоре с телеканалом TV 2 заявила, что не удивлена внесением страны в перечень недружественных России стран.

«В этом нет ничего удивительного, но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия действует недружелюбно по отношению к России», – сказала Витфельдт.

При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что официальной информации об ограничениях не получали.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Как страны-соседи мы обе (Россия и Норвегия. – «Газета.Ru») заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов», – подчеркнула министр.

Блокада Шпицбергена.

В июле 2022 года в Госдуме предложили приостановить договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и грузов в российские поселения на архипелаге Шпицберген, так как Норвегия препятствовала этому.

По договору, ратифицированному в 2010 году, Россия уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров моря, так как соглашение между странами позитивно повлияло на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу.

Архипелаг Шпицберген находится в северной части Норвегии. Несмотря на то, что территория находится под норвежским суверенитетом, Шпицбергенский трактат 1920 года позволяет всем подписавшим его странам использовать природные ресурсы архипелага (Россия добывает уголь и полезные ископаемые).

На Шпицбергене есть три российских поселка: Баренцбург, Пирамида и Грумант. Именно туда не могли попасть товары.

По словам норвежских властей, они заботятся об удовлетворении основных потребностей местного населения, а грузы не пускают из-за санкций, так как на территорию Норвегии запрещен въезд грузовых транспортных компаний РФ.

«Умышленное нагнетание враждебности»

В апреле 2023 года из Норвегии выслали 15 российских дипломатов, так как они якобы вели «сигнальную разведку».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает это действие как «умышленное нагнетание враждебности против России», передает РИА Новости.

«Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской «шпионской деятельности», – сказала Захарова.

Российский генконсул в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило заявил, что обвинения в его связях со спецслужбами являются безосновательными.

«Следуя непонятной логике «расследователей», все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне», — сказал генконсул.

В июле 2023 года норвежская компания Norsk Hydro потребовала остановить торговлю и хранение алюминия из России.

По мнению ее главного финансового директора Пола Килдемо, преобладание алюминия из России на LME угрожает эталонной цене, установленной на бирже.

Если российского металла будет становиться все больше, то это будет оказывать существенное давление на цену. При этом санкций в отношении алюминия нет, то есть Россия может торговать им в Норвегии и там же хранить его.

Через несколько дней правительство России запретило ввозить в РФ рыбу и морепродукты из Норвегии, так как страна является недружественной. Это должно помочь освободить нишу для отечественных производителей и предоставить россиянам рабочие места.