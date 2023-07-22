«МИД хранит молчание». Министр иностранных дел Китая «загадочно исчез»

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган пропал из публичного пространства несколько недель назад. Из-за его «загадочного исчезновения» главе британского МИД пришлось отложить поездку в Пекин, сообщает Bloomberg. Это не первый дипломат, который не смог встретиться с Цинь Ганом. Ранее министр не приехал на форум АСЕАН, не встретился с госсекретарем США, перенесена его встреча с Жозепом Боррелем. МИД Китая объяснял это «проблемами со здоровьем».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в Пекин на неопределенный срок. Дипломат должен был посетить китайскую столицу в конце июля, однако его коллега, глава МИД КНР Цинь Ган, не появлялся на публике уже несколько недель, сообщили источники Bloomberg.

«Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — пишет агентство.

Два собеседника Bloomberg сообщили, что «исчезновение» китайского министра послужило основной причиной переноса визита. В то же время третий источник рассказал, что отсутствие главы МИД Китая стало только «одним из нескольких факторов» принятого решения.

Теперь обе стороны заняты поиском альтернативных дат для встречи высокопоставленных чиновников. МИД Великобритании отказался комментировать агентству эту ситуацию, а Bloomberg написал, что она стала примером того, как «загадочное исчезновение» министра «отражается на геополитике».

Глава МИД Великобритании собирался посетить Китай впервые за более чем пять лет. В начале июня Bloomberg сообщал, что Лондон пытается восстановить отношения Пекином.

«Исчезнувший» министр

Цинь Ган в последний раз появлялся на публике 25 июня. Тогда он провел встречу с дипломатами из России, Вьетнама и Шри-Ланки.

В начале июля власти Китая отложили запланированный на 10 июля визит представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. У него были запланированы переговоры с Цинь Ганом и другими чиновниками. Китайская сторона не объяснила, почему министр иностранных дел не смог принять Борреля.

Тогда же газета Politico написала, что в Брюсселе «ходят слухи» о проблемах со здоровьем у китайского министра. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге 7 июля заявил, что «не слышал» об этом.

«Министерство иностранных дел хранит молчание о ситуации с Цинь Ганом и даже убирает упоминания о его плохом здоровье из расшифровок пресс-конференции», — написало издание South China Morning Post.

Боррель рассказал, что намерен посетить Пекин осенью.

«Я надеюсь, что мой визит в Китай, который дважды откладывался по причинам здоровья, состоится в скором времени после лета», — заявил он.

11 июля в МИД Китая сообщили, что министр не поедет в Джакарту на форум АСЕАН «из-за проблем со здоровьем». На встречу вместо него отправился Ван И.

В Белом доме сообщили, что ничего не знают о причинах исчезновения Цинь Гана. «Мы не знаем. Буквально так», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на вопрос, что произошло с китайским министром.

По его словам, у главы МИД КНР была запланирована встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном на форуме АСЕАН, но вместо министра на нее приехал Ван И.

Цинь Гану 57 лет. Он возглавляет китайский МИД с конца 2022 года.