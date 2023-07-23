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Политика

Военная операция на Украине. День 515-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 515-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Американские СМИ утверждают, что Запад разочаровался в Украине — и может снизить объемы помощи, опасаясь «ничьей в любом случае» из-за нехватки оружия и низкой обученности ВСУ. Российский сапер рассказал о новых термобарических минах, применяемых ВСУ. Ночью в Одессе произошли взрывы, звучала воздушная тревога — по данным украинских СМИ, в Преображенском соборе начался пожар из-за попадания. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:25

Подразделения группировки «Юг» отразили 4 украинских атаки - на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

8:16

РИА Новости:

Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса от старого советского РПГ-7, реагирующие на движения. Мины сбрасывают с дронов, они закрепляются с помощью нового наконечника в грунте и взрываются направленно, если к ним приблизится человек.

8:12

Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий на Украине и необходимостью дополнительной финансовой помощи, но США и ЕС будут давать Киеву деньги гораздо менее охотно, говорится в публикации The Wall Street Journal.

Причиной тому — разочарование в боеспособности ВСУ и опасения, что «в любом случае будет ничья». «Мужество и смекалка украинцев не смогли компенсировать недостаточную обученность ВСУ и нехватку вооружений», — считают авторы статьи.

8:05

В Одессе ночью прозвучали взрывы, передает агентство УНИАН. Кроме того, в Одесской области и ряде других регионов звучала воздушная тревога.

По данным украинских СМИ, один из «прилетов» вызвал пожар в Спасо-Преображенском соборе.

«Разрушение колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — передает ТСН.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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