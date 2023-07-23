Военная операция на Украине. День 515-й

8:12

Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий на Украине и необходимостью дополнительной финансовой помощи, но США и ЕС будут давать Киеву деньги гораздо менее охотно, говорится в публикации The Wall Street Journal.

Причиной тому — разочарование в боеспособности ВСУ и опасения, что «в любом случае будет ничья». «Мужество и смекалка украинцев не смогли компенсировать недостаточную обученность ВСУ и нехватку вооружений», — считают авторы статьи.