Военная операция на Украине. День 515-й

Подразделения группировки «Юг» отразили 4 украинских атаки - на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
РИА Новости:
Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса от старого советского РПГ-7, реагирующие на движения. Мины сбрасывают с дронов, они закрепляются с помощью нового наконечника в грунте и взрываются направленно, если к ним приблизится человек.
Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий на Украине и необходимостью дополнительной финансовой помощи, но США и ЕС будут давать Киеву деньги гораздо менее охотно, говорится в публикации The Wall Street Journal.
Причиной тому — разочарование в боеспособности ВСУ и опасения, что «в любом случае будет ничья». «Мужество и смекалка украинцев не смогли компенсировать недостаточную обученность ВСУ и нехватку вооружений», — считают авторы статьи.
В Одессе ночью прозвучали взрывы, передает агентство УНИАН. Кроме того, в Одесской области и ряде других регионов звучала воздушная тревога.
По данным украинских СМИ, один из «прилетов» вызвал пожар в Спасо-Преображенском соборе.
«Разрушение колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — передает ТСН.