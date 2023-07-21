«Я русских не оперирую. Вы враги». В Молдавии врач грозил пациентке, а потом назвал это «шуткой»

В Молдавии хирург отказался оперировать русскую пациентку, мотивировав это ее национальностью. Впоследствии врач, чья речь оказалась на видео, заявил – он «шутил, чтобы снять предоперационный стресс». Медик говорил, что он – румын, и что ему хочется «взять калашников и расстрелять» русскую пациентку, а не оперировать ее. Инцидент прокомментировал экс-президент Молдавии Игорь Додон и политики-социалисты. Они направили обращение в прокуратуру и Минздрав.

«Вы враги»

В Молдавии хирург отказывался оперировать русскую пациентку и «в шутку» пригрозил ей расстрелом. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Медик Эдуард Чернолев поздоровался с пациенткой на румынском и сразу выразил недовольство тем, что пациентка ответила ему на русском языке. Затем он уточнил, русская ли она.

Когда пациентка сообщила, что является русской, врач ответил, что он – румын. «Я русских не оперирую! Хочется взять калашников и расстрелять вас», — заявил мужчина. Пациентка в ответ неловко засмеялась. Медик же назвал всех русских «врагами».

— Я русских не оперирую. Вы враги. Езжайте на Украину и скажите, что вы русская…

— Не-не, я родилась в Молдавии…», — слышно на видеозаписи.

После этого врач сказал, что в Молдавии живут «румыны, и он румын». Он также спросил, «имеет ли что-то пациентка против румынского языка и говорит ли она на нем».

Женщина ответила, что родилась в Молдавии, но языка румынского не знает. На видео медик говорит по-румынски, его речь сопровождают русские субтитры.

В комментарии молдавской газете Ziarul de Garda Эдуард Чернолев после разразившегося скандала заявил, что видео вырывает его слова из контекста, а сам он «шутил, чтобы разрядить обстановку» и снять стресс перед операцией.

«Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить», — заявил он.

По его словам, ролик был записан третьим лицом – вероятно, чтобы дискредитировать либо его лично, либо больницу.

Реакция политиков

Видео с «шуткой» врача прокомментировал бывший президент Республики Молдова Игорь Додон.

«Сотни лет это государство жило в этническом и языковом многообразии, и дай Бог, чтобы у Молдовы было еще много столетий государственности. Но чтобы сохранить себя как целостное общество, чтобы сохранить нашу страну, мы должны уважать друг друга, принимать формировавшиеся здесь веками различия в идентичности и достигать взаимопонимания и компромиссов через диалог, а не путем агрессии, фанатизма, цензуры и диктатуры», — написал он в соцсетях.

По его словам, в Молдавии есть государственный язык и хорошо бы, чтобы им владели все граждане, но законы страны также допускают общение на русском языке.

«Если в этом вопросе есть недопонимание или недовольство, этими делами должны заниматься государственные учреждения и подготовленные чиновники. Мы не должны допустить, чтобы споры по поводу идентичности, языка, этнической принадлежности выходили на улицы», — заявил он.

Додон призвал молдаван всех национальностей «оставаться людьми».

«Мы должны осознать, что никто за границей по-настоящему и искренне не заинтересован в нашем процветании, кроме нас самих. Если и нас это перестанет интересовать, то мы исторически проиграем как страна. И этим мы предадим память наших предков и лишим будущего наших потомков», -— подчеркнул экс-президент.

Депутат Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Григоре Новак был более резок в своей оценке произошедшего.

«Этот индивид не заслуживает того, чтобы его называли доктором. Медики не занимаются политикой, они давали клятву Гиппократа и занимаются лечением пациентов», — возмутился парламентарий.

Он также заявил, что врач нарушил Конституцию Молдавии – причем сразу несколько статей, а также – законы о врачебной деятельности и охране здоровья. Случившееся он назвал дискриминацией русской пациентки.

Социалисты также подготовили запросы в Генпрокуратуру и Минздрав. «Требуем предпринять конкретные меры против врача-расиста», — говорится в сообщении.