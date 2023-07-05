Додон назвал Молдавию не суверенным государством

Бывший президент Молдавии Игорь Додон допустил, что действующее руководство республики допустило утрату суверенитета страны. В своем Telegram-канале он отметил, что нынешняя власть предпринимает те или иные шаги по указаниям Запада.

«На данном этапе, с этой властью Молдова не суверенная страна. Я думаю, что большинство граждан согласятся с тем, что нынешнее руководство РМ [Республики Молдова] работает под диктовку западных кураторов», — пояснил Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей.

Ранее Додон предупредил о планах Запада использовать Молдавию против России.