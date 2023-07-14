«История с ЧВК «Вагнер», без сомнения, перепахала Владимира Путина»

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту газеты «Коммерсантъ» Андрею Колесникову подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным. Во время беседы Путин заявил, что юридически группы «Вагнер» не существует, отметил боевые заслуги участников компании, а также рассказал, что предложил военнослужащим «несколько вариантов трудоустройства», в том числе под командованием их бывшего командира. Что известно о встрече президента и наемников — в материале «Газеты.Ru».

В разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым президент России Владимир Путин раскрыл некоторые подробности своей встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и их руководителем Евгением Пригожиным 29 июня. Журналист рассказал, что в беседе с президентом обсуждались три крупных вопроса: результаты работы «Вагнера» на поле боя, вооруженный мятеж 24 июня и возможные варианты их дальнейшей службы.

Колесников спросил президента, почему он встретился с бойцами Вагнера, и отметил, что существует много версий на этот счет.

«Какая у меня может быть версия? У меня не версия. У меня — то, что происходило на самом деле. Это у вас или в НАТО может быть версия. <…> А что происходило на самом деле? Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...»

— сказал Путин.

По словам журналиста, по Путину было видно, что он «хотел выразиться аккуратно». Колесников также отметил, что Путину было важно встретиться непосредственно с командирами подразделения, а не с Евгением Пригожиным.

Юрлицо «Вагнер»

Также Колесников спросил Путина о возможности сохранения «Вагнера» в качестве боевой единицы:

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин. — У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет».

По словам президента, пусть группа «Вагнер» действительно есть, но юридически ее не существует. Этот вопрос, отметил он, связан с реальной легализацией ЧВК и должен обсуждаться в Госдуме и правительстве.

Вариант трудоустройства

В ходе встречи с журналистом Путин рассказал, что в Кремле от «Вагнера» присутствовали 35 человек из состава формирования. Президент предложил им несколько вариантов трудоустройства, в том числе, под руководством их командира с позывным «Седой», под чьим началом они воевали последние 16 месяцев.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказал президент.

Колесников отметил, что «история с ЧВК «Вагнер», без сомнения, перепахала Владимира Путина».

Мятеж Пригожина и «Вагнера»

Поводом для начала вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стало заявление Евгения Пригожина вечером 23 июня, в котором он обвинил военное руководство РФ в ударе по позициям своего формирования, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал выдвинуться с «маршем справедливости».

В Минобороны России обвинения Пригожина отвергли и назвали их информационной провокацией. Вслед за этим ФСБ возбудила против него уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» (ст. 279 УК). В ведомстве призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

Около восьми утра Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По его словам в тот день, бойцы «Вагнера» заблокировали город и взяли «под контроль военные объекты, в том числе аэродром». К середине дня технику «Вагнера» видели в Воронежской и Липецкой областях, также военные двигались в направлении Москвы. В регионах их следования местные власти перекрывали движение и перекапывали дороги, в Москве – устанавливали блок-посты.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после которых колонны «Вагнера» остановились. По словам главы ЧВК, его бойцы находились уже в 200 км от Москвы. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, был найден «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет прекращено, и он отправится в Белоруссию.

Военная техника «Вагнера» перешла на баланс Минобороны РФ, 12 июля ведомство сообщило, что процесс передачи почти завершен.

Подготовка встречи

29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина. По его словам, российские власти не отслеживают данных о Пригожине и не намерены этого делать.

6 июля Лукашенко заявил, что Пригожина в Белоруссии нет.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере <…>. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», — предположил глава республики.

Белорусский лидер отметил, что не видит рисков для страны, если на ее территории будут находиться бойцы «Вагнера». По его словам, сейчас они пребывают в лагерях, в которых размещались после вывода с фронта на восстановление. При этом, как напомнил Лукашенко, бойцы «Вагнера» будут пребывать в Белоруссии при определенных условиях. Главное из них — Минск задействует подразделение для защиты государства в случае внешней агрессии.

10 июля Песков рассказал, что Путин провел встречу с «Вагнером» 29 июня.

«Единственное, что мы можем сказать, — то, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. <…> Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они также сказали, что готовы дальше сражаться за Родину», — сказал пресс-секретарь президента.