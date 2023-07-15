Джонсон призвал принять Украину в НАТО без условий. Россия не впечатлилась

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей новой статье заявил, что Украина должна быть принята в НАТО «без условий и как можно скорее». Для этого Западу нужно «проявить силу». «Газета.Ru» выяснила, почему в России считают, что британский политик может говорить все, что угодно.

Экс-премьер и бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад должен проявить политическую силу воли и принять Украину в НАТО без условий и как можно скорее. Об этом он написал в своей статье для газеты Daily Mail.

«Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО.

Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — заявил он.

Что пошло не так на саммите НАТО в Вильнюсе

Политик добавил, что сила – это смысл существования НАТО как организации, поэтому «совершенно ясно, чем нужно было заниматься на саммите в Вильнюсе». Джонсон также считает, что представителям альянса следовало дать Киеву знак, что вступить в НАТО Украина сможет после завершения военных действий.

Вместо этого Киев получит приглашение в НАТО, когда союзники договорятся, а украинские власти выполнят поставленные условия – реформы.

«Джонсон может говорить все, что угодно»

На тезисы Джонсона отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик назвал британского коллегу «отставным дураком».

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», — заявил чиновник.

По словам Медведева, в лечебнице у Джонсона была бы возможность «в своем кругу» изображать крутого парня и «требовать начать третью мировую войну».

Зампред СБ РФ также вспомнил строчки из стихотворения Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи».

Слова Джонсона также прокомментировал председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Положение Джонсона, трижды бывшего, хорошо тем, что он может говорить все, что угодно, и у этого не будет политических последствий.

Украина заслуживает приема в НАТО? А Джонсон готов повести британские войска на российские позиции? Или хочет предоставить возможность воевать с Россией другим? Безответственный демагог», — написал Пушков.

«Сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля «все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли», а все страны альянса поддержали членство страны в блоке.

Страны «Большой семерки» 12 июля на саммите опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предполагает заключение двусторонних сделок о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Российской Федерацией.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что еще десять государств присоединились к декларации стран G7. Речь идет о Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Чехии, Финляндии, Исландии, Бельгии и Португалии.

Кроме того, Зеленский считает, что вступление его страны в НАТО представило бы интерес даже для России.

«Для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО», — сказал Зеленский в ходе выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины.

Украинский лидер высказал мнение, что Российская Федерация вступает «в эпоху слабости», сейчас эта страна как никакая другая заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а НАТО защищает союзников, а не «кидаются на соседей».