Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

«Америка теряет авторитет, ее ненавидит весь мир». Что еще думают в Турции о партнерах по НАТО

Глава МВД Турции Сойлу назвал Европу «пешкой Америки»

close
100%
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Burhan Ozbilici/AP
США и Европа давят на Турцию в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он добавил, что Европа «стала пешкой Америки в Африке», а саму Америку «ненавидит весь мир». Президент Тайип Эрдоган ранее раскритиковал своего соперника Кемаля Кылычдароглу за встречу с послом США.

Выборы президента и парламента Турции 14 мая должны полностью изменить историю страны, поэтому США и Европа усиливают свое давление на Анкару. Такое мнение выразил член «Партии справедливости и развития» действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Турция меняет свою историю. С выборами 14 мая она полностью изменится. Это не выборы Эрдогана, а выбор будущих поколений Турции, ее полной независимости, поэтому США и Европа оказывают на нее давление», — заявил глава турецкого МВД.

Он добавил, что «Америка теряет свой авторитет, ее ненавидит весь мир», а Европы «как таковой не существует, она – лишь часть конвоя Америки, без своих особенностей».

«Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население континента стареет, там испытывают и будут продолжать испытывать сложности в экономическом развитии. Европа стала пешкой Америки в Африке, все африканские страны ненавидят эксплуатирующие их государства», — добавил Сойку.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается впредь принимать посла США Джеффа Флейка после того, как дипломат встретился с его соперником на грядущих выборах — лидером Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу.

Противостояние Эрдогана и Кылычдароглу станет главным поединком 14 мая, хотя всего на выборы президента зарегистрировалось четверо кандидатов.

Лидер НРП – единый кандидат от турецкой оппозиции.

В канун выборов Кемаль Кылычдароглу пообещал избирателям увеличить государственные расходы на социальное обеспечение и списать кредиты туркам с низкими доходами.

Лидер оппозиции также намерен утроить долю расходов на социальное обеспечение до 12% от государственного бюджета, чтобы увеличить ее до $300 млрд. «Неработающие кредиты, выданные группам с самыми низкими доходами, должны быть согласованы с банками, и в итоге списаны», — заявил политик.

Кылычдароглу также указал на негативные эффекты монетарной политики кабинета Эрдогана — инфляцию, которая в Турции уже достигла 80,21% в годовом выражении, что стало рекордом за последние 23 года.

В мае 2022 года Кемаль Кылычдароглу обвинил семью президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в вывозе в США миллионов долларов и разработке плана побега из страны на случай проигрыша в президентских выборах.

Эрдоган не отстает от соперника в предвыборных обещаниях — в сентябре он опубликовал план о выделении $50 млрд на строительство полумиллиона новых домов и 50 тыс. офисных зданий.

По данным Bloomberg, этот шаг направлен на привлечение местных избирателей с низким доходом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях