«Америка теряет авторитет, ее ненавидит весь мир». Что еще думают в Турции о партнерах по НАТО

США и Европа давят на Турцию в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он добавил, что Европа «стала пешкой Америки в Африке», а саму Америку «ненавидит весь мир». Президент Тайип Эрдоган ранее раскритиковал своего соперника Кемаля Кылычдароглу за встречу с послом США.

Выборы президента и парламента Турции 14 мая должны полностью изменить историю страны, поэтому США и Европа усиливают свое давление на Анкару. Такое мнение выразил член «Партии справедливости и развития» действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Турция меняет свою историю. С выборами 14 мая она полностью изменится. Это не выборы Эрдогана, а выбор будущих поколений Турции, ее полной независимости, поэтому США и Европа оказывают на нее давление», — заявил глава турецкого МВД.

Он добавил, что «Америка теряет свой авторитет, ее ненавидит весь мир», а Европы «как таковой не существует, она – лишь часть конвоя Америки, без своих особенностей».

«Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население континента стареет, там испытывают и будут продолжать испытывать сложности в экономическом развитии. Европа стала пешкой Америки в Африке, все африканские страны ненавидят эксплуатирующие их государства», — добавил Сойку.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается впредь принимать посла США Джеффа Флейка после того, как дипломат встретился с его соперником на грядущих выборах — лидером Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу.

Противостояние Эрдогана и Кылычдароглу станет главным поединком 14 мая, хотя всего на выборы президента зарегистрировалось четверо кандидатов.

Лидер НРП – единый кандидат от турецкой оппозиции.

В канун выборов Кемаль Кылычдароглу пообещал избирателям увеличить государственные расходы на социальное обеспечение и списать кредиты туркам с низкими доходами.

Лидер оппозиции также намерен утроить долю расходов на социальное обеспечение до 12% от государственного бюджета, чтобы увеличить ее до $300 млрд. «Неработающие кредиты, выданные группам с самыми низкими доходами, должны быть согласованы с банками, и в итоге списаны», — заявил политик.

Кылычдароглу также указал на негативные эффекты монетарной политики кабинета Эрдогана — инфляцию, которая в Турции уже достигла 80,21% в годовом выражении, что стало рекордом за последние 23 года.

В мае 2022 года Кемаль Кылычдароглу обвинил семью президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в вывозе в США миллионов долларов и разработке плана побега из страны на случай проигрыша в президентских выборах.

Эрдоган не отстает от соперника в предвыборных обещаниях — в сентябре он опубликовал план о выделении $50 млрд на строительство полумиллиона новых домов и 50 тыс. офисных зданий.

По данным Bloomberg, этот шаг направлен на привлечение местных избирателей с низким доходом.