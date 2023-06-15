На Байдена давят, Москва возражает: членство Украины в НАТО снова под вопросом

Ни сам НАТО, ни Украина в составе альянса не нужна России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Медведев. Таким образом он отреагировал на слова генсека НАТО Столтенберга, заявившего накануне, что на саммите в Вильнюсе в июле Украине подадут «четкий сигнал» о будущем членстве в альянсе. Еще в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал, что недопущение Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. В то же время западные СМИ пишут, что некоторые члены НАТО давят на американского президента НАТО, чтобы он поддержал скорейшее вступление Киева в альянс.

России не нужна Украина в составе НАТО, ни сам альянс. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области. Таким образом он ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны», — сказал Медведев.

Накануне Столтенберг заявил, что на предстоящей встрече членов альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, руководство НАТО пошлет «четкий сигнал о нашей поддержке и солидарности с Украиной», а также заверил, что в альянсе связывают будущее Украины с членством в нем.

Кроме того, генеральный секретарь сообщил, что 16 июня в Брюсселе пройдет встреча министры обороны стран-членов НАТО, на которой состоятся заседание контактной группы по поставкам оружия Киеву и заседание комиссии НАТО — Украина. Как заявил Столтенберг, будут обсуждаться пакет многолетней военной помощи Украине, которой необходимо реформировать свой ВПК и перейти на военные стандарты альянса.

Обсудят также подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, которая может начаться уже этим летом. Столтенберг назвал это обучение первым шагом для подготовки решения о будущих поставках самих самолетов.

Reuters со ссылкой на источники в свою очередь сообщило 15 июня, что на саммите НАТО в Вильнюсе должны представить завершенный план по долгосрочной военной помощи Украине. И этот план подразумевает меры поддержки вместо полноценного членства в альянсе.

Собеседники агентства рассказали, что внутри НАТО есть убежденность, что конфликт с Киева и Москвы продлится еще долго, а до его завершения Украина не сможет стать членом альянса. Поэтому его руководство сейчас ведет «поиск механизмов, которые приблизят Украину к НАТО без вступления в альянс».

Слова Столтенберга о четком сигнале являются ответом на заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанного в мае 2023 года. Тогда на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии он сказал, что Киев понимает, что не сможет вступить в альянс, пока продолжаются боевые действия. Тем не менее, Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО в июле Украина получит «нечто большее, чем слова об «открытых дверях» альянса», а именно — «четкий сигнал», что ее примут в будущем.

1 июня на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии украинский президент заявил, что надежды на членство в НАТО становится все меньше. «Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа», — сказал тогда Зеленский.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что

в Вильнюсе планируется создать новый орган — Совет Украина — НАТО (вместо существующей одноименной комиссии), который станет своеобразным пропуском Киева в альянс. В среду, 14 июня, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал «создание Совета без сильного шага на пути к членству» похожим «на предоставление танка без пушки».

В тот же день The New York Times сообщила со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена, что многие союзники США по НАТО пытаются давить на американского президента, чтобы он поддержал скорейшее вступление Украины в альянс. По информации газеты, в первую очередь добиться соответствующего решения Байдена пытаются страны, граничащие с Россией (Латвия, Литва, Эстония, Польша). Некоторые члены НАТО призывают установить четкий график вступления, но после завершения конфликта с Россией.

При этом собеседники NYT отмечали, что американский президент крайне осторожно относится к этой теме, поскольку не желает втянуть НАТО «в прямую войну с Москвой». Из всех союзников на сторону Вашингтона открыто встает только Берлин, хотя у многих других членов альянса тоже есть сомнения по поводу готовности Украины присоединиться к ним.

В то же время Москва официально заявляла, что недопущение Украины в НАТО является одной из целей идущей спецоперации. «Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — говорил в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.