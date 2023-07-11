В Чехии рассказали об «окне возможностей» в конфликте для Украины

Украинские военные будут иметь поддержку для продвижения в рамках военного конфликта лишь до завершения 2023 года, считает президент Чехии Петр Павел, пишет The New York Times. По его словам, ситуация на земле к началу следующего года будет учитываться при старте переговорного процесса.

«Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров», — пояснил Павел, назвав время до 2024 года «окном возможности» для военного прогресса ВСУ.

Он также добавил, что в 2024 году стоит ожидать снижение готовности к масштабной военной поддержке Украины. Павел подчеркнул, что это будет связано с выборами как в США, так и в других государствах.

Украина объявила о начале контрнаступления еще в июне, заявив о получении всего необходимого вооружения у западных государств. К началу июля Киев так и не смог продемонстрировать каких-либо серьезных успехов на поле боя, несмотря на обещания со стороны украинского руководства. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ВСУ должны показать результат на поле боя перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который начался 11 июля.

Ранее в США указали на отсутствие у Украины шансов на успешное контрнаступление.