«Россия не будет обсуждать Крым и Новороссию». Лукашенко призвал Украину к переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился 6 июля с белорусскими и иностранными журналистами. В ходе пресс-конференции он рассказал, куда пропал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и дал свой прогноз относительно даты начала мирных переговоров России и Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры с Киевом

Белорусский лидер заявил, что ситуация в зоне конфликта должна измениться к концу лета, и мирные переговоры могут начаться осенью, передает «БелТА».

«И мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Москва готова к переговорам и нужно начинать их, не дожидаясь украинского наступления. «Динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное порой, и этим нужно воспользоваться», — предупредил политик.

Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров как можно скорее и «без предварительных условий». При этом он подчеркнул, что российская сторона не намерена обсуждать принадлежность Крыма и других присоединенных регионов.

«Россия что, будет обсуждать Крым и Новороссию? Никогда! Ситуация изменилась. А тогда (в ходе переговоров в феврале 2022 года — «Газета.Ru») еще можно было», — сказал политик.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что будет согласен на переговоры только после «выхода ВСУ к границам 1991 года», а границы на момент начала спецоперации ВС РФ — это уже «не наши границы». Президент Белоруссии назвал такую позицию «крайней». США в свою очередь занимают «промежуточную позицию» и готовы начать переговоры после контрнаступления.

Ядерное оружие

Часть ядерного оружия из России уже перемещена в Белоруссию, процесс транспортировки завершится до конца 2023 года.

«Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены», — отметил Лукашенко.

«Мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию», — заверил он, но в случае агрессии с их стороны — «руки развязаны».

Где Пригожин

Лукашенко также рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уезжавший в Белоруссию, скорее всего, снова вернулся в Россию.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Белоруссии его нет», — отметил он.

Бойцы ЧВК «Вагнер», по словам политика, размещены в своих полевых лагерях, но его это «абсолютно не волнует и не беспокоит». «Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно», — пояснил Лукашенко.

На прошлой неделе «Фонтанка» сообщила, что Пригожина заметили рядом с его офисом в Санкт-Петербурге. По данным Flightradar24, самолеты, принадлежащие бизнесмену, тогда действительно приземлились в Северной столице. Несколькими днями ранее правоохранительные органы вынесли из здания коробки с большой суммой наличных средств — всего около 1 млрд рублей.

27 июня Лукашенко сообщал, что Пригожин в Белоруссии и может «какое-то время перекантоваться и прочее» в республике.

Тихановский и Бабарико

Президент Белоруссии назвал вбросом сообщения о смерти Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее [Тихановской]», — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Тихановской отправили анонимное письмо, в котором сообщалось о смерти ее мужа Сергея.

Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы за призывы к насилию в отношении представителей власти и полиции, подготовку и организацию массовых беспорядков, разжигание вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности, а также воспрепятствование работе ЦИК и проведению референдумов.