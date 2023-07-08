«Пожалуйста, не приезжайте». В Тбилиси разогнали ЛГБТ-прайд

В Тбилиси сторонники консервативного движения Alt-Info и других правых партий Грузии сорвали проведение фестиваля Tbilisi Pride Fest. Участникам прайда пришлось эвакуироваться на маршрутках. Организаторы мероприятия утверждают, что полиция не оказывала сопротивления нападавшим, и предполагают, что атака была согласована с МВД, а президент Грузии прямо обвинила правящую партию в том, что та подталкивала «радикальные группы». Западные послы уже заявили, что были «шокированы» разгоном мероприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Противники ЛГБТ сорвали фестиваль Tbilisi Pride в столице Грузии. Участников прайда пришлось эвакуировать на автотранспорте.

«Нам пришлось покинуть территорию. Сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану. Была проведена эвакуация маршрутными такси. Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля», — сообщили организаторы.

По их словам, на месте присутствовали полицейские, но они никак не пытались помешать тем, кто пришел сорвать Tbilisi Pride.

«Сегодняшние события указывают на то, что нападение было предварительно согласовано МВД и радикальной группировкой Alt-info», — уверены ЛГБТ-сторонники.

В течение нескольких недель организаторы прайда вели переговоры с представителями правоохранительных органов. В МВД дали им гарантии защиты, передает Mtavari Channel.

«В корне противоречит грузинской культуре»

Фестиваль ЛГБТ-сообщества должен был начаться в 16:00 (15:00 мск) у Лисьего озера. Вход был возможен только по регистрации и только для совершеннолетних.

Еще до начала мероприятия несколько человек были задержаны при попытке прорвать оцепление и попасть на закрытую территорию Tbilisi Pride. Большей части сторонников консервативного движения Alt-Info все-таки удалось пробраться к озеру, несмотря на присутствие полиции. Активисты разрушили сцену фестиваля и сожгли часть инвентаря. Организаторам пришлось спасаться бегством.

Как передавал корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили, противники проведения прайда изначально собрались у памятника грузинскому писателю Важе-Пшавеле. Причем туда приехали люди со всей страны, не только из столицы.

Грузинская патриархия уже прокомментировала разгон прайда, подчеркнув, что выступает против насилия, но ЛГБТ-движения «в корне противоречат грузинской культуре».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили еще с утра призывала полицию обеспечить «защиту охраняемых Конституцией свободу слова и самовыражения участников». Как сообщает «Спутник. Ближнее зарубежье», она даже отправила своего советника по вопросам прав человека принять участие в фестивале. Уже после разгона мероприятия политик заявила, что сотрудники правоохранительных органов республики не смогли гарантировать участникам безопасность. Она также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в том, что та подталкивала «радикальные группы» к срыву мероприятия.

Как сообщает «Взгляд», посол Британии в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» событиями в Тбилиси и призвал власти наказать всех тех, кто «своими агрессивными действиями помешали проведению мирного собрания».

Как в Грузии относятся к ЛГБТ-пропаганде

21 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против «неприемлемой ЛГБТ-пропаганды» среди детей и молодежи.

«Конечно, каждый имеет право на выбор образа жизни, мы не вмешиваемся ни в чью работу или личную жизнь, но, с другой стороны, для меня абсолютно неприемлема безграничная пропаганда, которая имеет место в заграничных детских садах и школах», — сказал он, выразив уверенность, что в грузинских учебных заведениях такого «не произойдет».

Гарибашвили также назвал аморальной пропаганду ЛГБТ, проводившуюся в сети ресторанов McDonald's в Грузии. В детском меню там появилась подарочная книга-биография певца Элтона Джона, в которой подробно рассказывалось о его браке с мужчиной и их детях. Все книги после скандала изъяли.

Повторение июля 2021 года

В июле 2021 года тысячи человек выступили против «Марша достоинства», который планировали организовать представители ЛГБТ в Тбилиси. Сторонники традиционных ценностей ворвались в офис организации Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. В ходе потасовки пострадали более полусотни журналистов, которых местные жители обвинили в поддержке ЛГБТ, и один иностранец с серьгой в ухе. Его дважды ранили ножом.

За неделю до разгона в рамках «Недели прайда» в Тбилиси показали документальный фильм, в котором шла речь о жизни ЛГБТ-активистов в стране. На мероприятии присутствовали послы Великобритании, Франции, Германии и Израиля, а также представитель посольства США. Последнего активисты закидали яйцами и пластиковыми бутылками.