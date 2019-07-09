Все против всех: Грузию захлестнула новая волна протестов

Грузию захлестнула волна протестных демонстраций. Так, в ночь с 8 на 9 июля в Тбилиси прошли сразу четыре не связанные друг с другом акции. При этом две группы митингующих находились в одном районе города, что вызвало столкновения.

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В центре города на проспекте Руставели у парламента собрались протестующие против гей-парада, который планируют провести в Тбилиси, сообщает «Sputnik Грузия». Туда пришли радикально настроенные мужчины, намеренные воспрепятствовать проведению «аморального» мероприятия. Основную часть из них составляют представители духовенства и члены НПО, с понедельника требующие запрета на проведение всех ЛГБТ-мероприятий.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества планировали проведение шествия 8 июля, однако марш был отменен.Тем не менее, организаторы не отказались от идеи проведения «Марша достоинства» в другое время.

Сторонники ЛГБТ-марша также вышли в город на демонстрацию. Они пришли с флагами и соответствующей символикой к зданию МВД на окраине города.

В том же районе на площади Свободы проходит акция требующих отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, которые ранее протестовали возле парламента страны. Участники манифестации требуют отправить чиновника в отставку за жесткий разгон демонстрации противников правящей партии «Грузинская Мечта» во время «антироссийских» протестов 21 июня.

При этом разные группы, протестующие в Тбилиси, борются друг с другом за место.

«Нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает»,

— заявила одна из участниц митинга с требованием отставки главы МВД Анна Чохели в беседе с РИА «Новости».

Возле парламента находятся и сотрудники правоохранительных органов, пытающиеся сдержать толпы недовольных граждан. Они расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить демонстрантов, однако между ними все равно случались столкновения.

Отмечается, что представители одного из лагерей протестующих пострадали в стычках. Участники акции, направленной против главы МВД, попытались прорваться через полицейский кордон, однако это привело лишь к потасовкам и травмам.

Еще одна протестная акция идет возле офиса телекомпании «Рустави 2». Активисты требуют извинений от журналиста канала Георгия Габунии, который в эфире авторской программы «P.S.» оскорбил президента России Владимира Путина.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная эфир, Габуния обратился на русском языке к Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения.

В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста. Многие граждане Грузии также осудили такое поведение сотрудника СМИ. За неприемлемые действия Габуния отстранен от эфиров на два месяца, однако после этого продолжит работу на телеканале.

После инцидента с бранью в адрес президента России с «Рустави 2» начали увольняться сотрудники. Оператор канала Леван Маргвелашвили в знак протеста разорвал свою пресс-карту во время стихийного митинга. Он объяснил, что не хочет, чтобы его и членов его семьи оскорбляли. Телеканал покинул еще один сотрудник — Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов страны.

При этом Владимир Путин не собирается отвечать на действия журналиста. Он заявил, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства сделает ведущему телеканала «много чести».

Проведение митингов по различным поводам — часть грузинской политической культуры, начиная со времен перестройки в СССР. Тогда в Тбилиси и других городах страны проходили массовые акции — как за, так и против властей. На многих из них выступали ораторы, которые впоследствии сделали себя имя в политике. «На ранних тбилисских митингах ораторами выступали известные деятели культуры и искусства, в основном призывающие к свободе творчества от цензуры», — писал в одной из своих работ о регионе советский и американский социолог и публицист Георгий Дерлугьян.