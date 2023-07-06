«Форпост русофобских движений». В России призвали пересмотреть отношения с Финляндией

Финляндия усложнила въезд для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, а также полностью запретила «необязательные поездки». Россия в свою очередь заявила, что закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, и обвинила Хельсинки в проведении антироссийской политики. Президент Финляндии указал, что правительство его страны готовит «ответные меры». В Госдуме же призвали пересмотреть коммерческие российско-финские договоры, в том числе об использовании акваторий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поездки в Финляндию

Финские власти с 10 июля ужесточают правила въезда для россиян: речь, в частности, идет об изменении ранее действовавших условий для студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки.

«Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен <...>. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов», — сообщил МИД республики.

Новые правила будут работать «до дальнейшего уведомления».

Абитуриентам из России теперь разрешено поступать только на программы обучения, ведущие к получению степени. Посещение краткосрочных и долгосрочных курсов при вузах исключается.

Владельцы недвижимости при въезде в страну должны будут обосновать необходимость своего личного присутствия.

Деловые поездки транзитом через Финляндию запрещаются. А чтобы находиться в самой стране, нужны будут «веские причины».

6 июля Финляндия также ограничила россиянам «необязательные поездки» в страну на неопределенный срок, а также транзит в остальные страны Шенгенской зоны.

В сентябре прошлого года в Хельсинки приняли решение закрыть въезд на финскую территорию для россиян с туристической визой. Последние десять месяцев для граждан РФ въезд был возможен только по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Закрытие генконсульства

МИД России в четверг объявил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также о высылке девяти финских дипломатов. До 1 октября диппредставительство должно завершить работу.

Финского посла Антти Хелантеря вызвали на Смоленскую площадь, чтобы заявить решительный протест в связи с «проводимой Хельсинки антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз».

Подчеркивается, что решение о закрытии диппредставительства принято в связи с высылкой из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений.

Президент Финляндии уже сообщил о возможном ответе правительства республики. «Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — цитирует Саули Ниинистё ТАСС.

«Более жесткая позиция»

В Госдуме уже призвали пересмотреть все действующие договоренности с Финляндией, учитывая ее «русофобские настроения». В частности, зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил пересмотреть коммерческие договоры.

«Запад и страны НАТО пытаются подталкивать Финляндию быть в форпосте русофобских движений. Нам надо быть более жесткими, мы все время рассчитываем, что они одумаются, но этого не происходит», — сказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Финляндия использует пролив и канал в своих интересах, а мы продолжаем с них взимать небольшую арендную плату, а они на этом хорошо зарабатывают», — привел он пример сферы, договоренности в которой, по его мнению, подлежат пересмотру.

В начале апреля Финляндия вступила в НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг при этом неоднократно заявлял, что финские власти сами решат, хотят они размещать на своей территории натовское оружие или нет.