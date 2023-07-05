Второй за полгода. В Белоруссии скоропостижно умер 46-летний министр

В Белоруссии в возрасте 46 лет скоропостижно умер министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Он стал вторым за полгода главой министерства Белоруссии, который неожиданно скончался: прошлой осенью стало известно о смерти главы МИД Владимира Макея. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В возрасте 46 лет умер глава Минтранспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Об этом говорится на сайте ведомства.

«4 июля на 47-м году жизни скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», — говорится на сайте министерства.

В сообщении уточняется, что церемония прощания пройдет в четверг, 6 июля, в Минском дворце культуры и спорта железнодорожников. Причины смерти чиновника не называются.

Кто такой Алексей Авраменко

Авраменко родился 11 мая 1977 года в Минске. В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, после нее работал мастером дорожно-строительного управления, а затем занимался содержанием дорожной сети страны в Комитете по автомобильным дорогам при Минтрансе.

С 2001 по 2006 год Авраменко был главным специалистом, замначальника и начальником управления транспорта, связи и информатизации белорусского Аппарата Совета министров. После этого получил должность замглавы Минтранса. В 2019 году президент Александр Лукашенко назначил Авраменко министром.

В реализации программы Союзного государства России и Белоруссии Авраменко отвечал за вопросы транзита грузов и интеграции дорожных систем.

Протесты и «заминированный» самолет

Белорусское издание «Наша Нива» писало о том, что после выборов и протестов в Белоруссии в 2020 году при Авраменко проводились чистки якобы неугодных сотрудников в транспортной системе республики. Утверждалось, что увольнениям подвергались участвовавшие в акциях сотрудники Белорусской железной дороги, а также их начальники, которые «укрывали» подчиненных от увольнения.

В свою очередь «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщало, что с 2020 по 2023 год численность работников железнодорожной сферы сократилось с 71,1 тыс. до 56,6 тыс. человек. Однако отмечается, что сокращения связаны, в первую очередь, с убыточностью предприятия.

Протесты и выборы в Белоруссии в 2020 году Акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. До начала выборов к ним не был допущен один из оппозиционных лидеров, дипломат и экс-глава Белгазпромбанка. Также в качестве кандидата не был допущен создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и блогер Сергей... Читать дальше

Одним из лидеров протеста, который обеспечивал ему информационную поддержку, стал главный редактор Telegram-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Перед началом уголовного преследования в Белоруссии он успел покинуть страну вместе со своей девушкой, гражданкой России Софьей Сапегой.

23 мая 2021 года борт FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем и Сапегой на борту, получил сообщение о минировании и приземлился в аэропорту Минска. Изначально агентство «БелТА» сообщало, что инициатива досрочного приземления исходила от пилотов, однако впоследствии представитель Ryanair сообщил, что курс самолета был изменен по указанию белорусского центра по управлению воздушным движением. От белорусских диспетчеров, по утверждению авиакомпании, поступила информация об угрозе взрыва на борту лайнера.

Telegram-канал «Пул Первого» проинформировал о том, что команду принять самолет в Минске дал лично Александр Лукашенко, по указанию которого самолет сопровождал белорусский истребитель МиГ-29. После посадки Протасевич и Сапега были задержаны, затем арестованы и приговорены к восьми и шести годам заключения соответственно. Оба впоследствии помилованы указом Лукашенко.

21 июня 2021 года Совет ЕС признал, что Авраменко отвечал за посадку борта Rynair и включил его в «черный список» Евросоюза. Тогда же он попал под санкции Великобритании, Канады, Швейцарии, чуть позже — США, Албании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии и Черногории.

Не первая внезапная смерть министра

26 ноября 2022 стало известно о смерти премьера и главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны.

Некоторое время причины смерти Макея не назывались. В связи с этим оппозиционные ресурсы распространили версию о самоубийстве политика. Позднее официальной причиной смерти Макея был назван инфаркт.