Софья Сапега помилована Лукашенко и передана российской стороне

Россиянка Софья Сапега вышла на свободу – ее помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сапегу – уроженку Дальнего Востока – встречал приморский губернатор Олег Кожемяко, он и сообщил о помиловании. Девушка находилась в белорусской тюрьме 745 суток.

Гражданка РФ Софья Сапега спустя два года заключения была помилована белорусским главой Александром Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к президенту Республики Беларусь», — заявил глава российского региона.

По словам Кожемяки, Лукашенко отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении «с отцовским пониманием».

Указ о помиловании белорусский глава подписал после встречи с губернатором Приморья.

«На такой шаг способен только действительно мудрый руководитель государства и сильный человек. Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьёзный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо 6 лет, она провела в заключении 2», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Он также пожелал Софье Сапеге оставить в прошлом «ошибки юности», ведь «впереди новая большая жизнь». По его словам, сейчас девушка уже отправилась к своей семье.

Адвокат Антон Гашинский подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» сообщения о помиловании Сапеги.

«Да, подтверждаем, уже освободили. [Испытываем] только эмоции благодарности за то, что был принят акт помилования. Очень рада, очень довольна и возвращается в Российскую Федерацию», — отметил юрист.

В январе 2023 года комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Беларусь рассмотрела прошение Софьи Сапеги о помиловании, но отказала. Ответ девушка получила 2 января, сообщив родным о вердикте.

Адвокат Гашинский добавил, что намерен просить у белорусских властей, чтобы его подзащитную отправили отбывать наказание в Россию. «В дальнейшем у нее будет право обратиться к президенту России с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания», — отметил он.

Гродненский областной суд ранее приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в преступлениях по статьям белорусского УК об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Девушка находилась в заключении в Гомельской женской колонии.

Сапегу задержали белорусские силовики весной 2021 года – вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Оппозиционный канал власти РБ признали экстремистским и террористическим медиа.

Сапега и Протасевич летели из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. Когда борт находился в воздушном пространстве Белоруссии, диспетчерам минского аэропорта поступило сообщение о минировании самолета – оно не подтвердилось, но самолет по протоколу безопасности совершил экстренную посадку. В результате Протасевич и Сапега были задержаны сотрудниками белорусского КГБ, вошедшими на борт.

В июне 2022 года Александр Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию. «Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают», — заявил белорусский глава. Он добавил, что ему «жалко девчонку».

16 июня в МИД РФ напомнили, что Сапега в соответствии с белорусским законодательством может попросить Лукашенко о помиловании. В случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений РФ по прошествии известного срока Сапега смогла бы претендовать на условно-досрочное освобождение. Белорусские правозащитники считают Сапегу политзаключенной.