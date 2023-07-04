Военная операция на Украине. День 496-й

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что многие государства в преддверии саммита альянса в Литве могут предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в организацию — ТАСС.
ВСУ у Сватова и Кременной в ЛНР чаще применяют технику советского производства, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.
❗️Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье.
Инструкторы Вооруженных сил Франции получили указание избегать завязывания дружбы с украинскими военными во время обучения, чтобы они не испытывали негативных эмоций после смерти подопечных, пишет Le Figaro.
ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР. Один человек погиб и один ранен, повреждены шесть жилых домов, сообщили в представительстве республики.
«На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. На ясиноватском - один обстрел из РСЗО. Выпустив 188 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.
В представительстве уточнили, что под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Еленовка. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Еленовке и ранении мужчины в Ясиноватой», — добавили там.
Уточняется, что повреждены шесть жилых домостроений в Еленовке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.
⚡️В Новой Москве сбили два беспилотных летательных аппарата, еще один — в Калужской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», — отмечается в публикации.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления — ТАСС.
Специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено в понедельник в результате обстрела со стороны ВСУ в селе Веселое Курской области — ТАСС.
Бойцы из Чеченской республики уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Наумовка, что заставило противников сбежать, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров — ТАСС.