Военная операция на Украине. День 496-й

08:06

ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР. Один человек погиб и один ранен, повреждены шесть жилых домов, сообщили в представительстве республики.

«На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. На ясиноватском - один обстрел из РСЗО. Выпустив 188 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Еленовка. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Еленовке и ранении мужчины в Ясиноватой», — добавили там.

Уточняется, что повреждены шесть жилых домостроений в Еленовке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.