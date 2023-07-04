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Политика

Военная операция на Украине. День 496-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 496-й день

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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Евгений Биятов/РИА Новости
В Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в Калужской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье. Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В районе Краматорска минувшей ночью произошли взрывы. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители до завершения контрнаступления. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:18

08:17

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что многие государства в преддверии саммита альянса в Литве могут предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в организацию — ТАСС.

08:16

ВСУ у Сватова и Кременной в ЛНР чаще применяют технику советского производства, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:14

❗️Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье.

08:13

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов — ТАСС.

08:07

Инструкторы Вооруженных сил Франции получили указание избегать завязывания дружбы с украинскими военными во время обучения, чтобы они не испытывали негативных эмоций после смерти подопечных, пишет Le Figaro.

08:06

ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР. Один человек погиб и один ранен, повреждены шесть жилых домов, сообщили в представительстве республики.

«На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. На ясиноватском - один обстрел из РСЗО. Выпустив 188 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Еленовка. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Еленовке и ранении мужчины в Ясиноватой», — добавили там.

Уточняется, что повреждены шесть жилых домостроений в Еленовке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.

08:05

⚡️В Новой Москве сбили два беспилотных летательных аппарата, еще один — в Калужской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», — отмечается в публикации.

08:04

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления — ТАСС.

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Global Look Press
08:03

Специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено в понедельник в результате обстрела со стороны ВСУ в селе Веселое Курской области — ТАСС.

08:02

08:01

Бойцы из Чеченской республики уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Наумовка, что заставило противников сбежать, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 496-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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