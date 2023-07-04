«Видели падающие обломки». Подмосковье атаковали пять беспилотников

Пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Новой Москвой и Подмосковьем утром 4 июля. Один из дронов упал на территории военного объекта, сообщал источник ТАСС. Жертв и пострадавших нет, но в аэропорту Внуково пришлось почти на три часа приостановить работу. В МИД России назвали произошедшее терактом.

Украинские военные попытались атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье с помощью пяти беспилотников. Атаку удалось отбить, сообщили в Минобороны России.

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района», — заявили в ведомстве.

Министерство уточнило, что разрушений нет и в результате атаки никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об отражении атаки дронов. «Все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — говорил глава города.

Агентство ТАСС сообщало, что три беспилотника самолетного типа в разное время направлялись в сторону Москвы. Они «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». РИА Новости уточнило, что два дрона, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится примерно в 5 км от аэропорта Внуково.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент случился около 6:00 мск. Жители Новой Москвы сообщали в оперативные службы о звуках взрывов.

«Очевидцы сообщили, что видели падающие обломки», — пишет Shot. По его данным, визуальных повреждений на месте падения беспилотников нет, но территорию Валуево и окрестности обследуют специальные службы.

По данным Telegram-канала Baza, самолеты, летящие во Внуково, перенаправили в другие аэропорты. Позднее Внуково по техническим причинам ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, они действовали до 8 утра.

Еще один беспилотник сбили возле подмосковной Кубинки, писали ТАСС и РИА Новости. Он упал на территории военного объекта, сообщал источник ТАСС. По предварительной информации, никто не пострадал. Baza пишет, что нападению подверглось административное здание на территории военной части. На авиабазе в Кубинке дислоцируется Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба.

Около 8 утра РИА Новости сообщило, что система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево. Обошлось без пострадавших.

Как отреагировали в Москве

В МИД России назвали атаку дронами объектов в Новой Москве терактом.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Москва неоднократно подвергалась атаке беспилотников. Две недели назад, 21 июня, в Новой Москве и Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы остановили атаку трех дронов. Минобороны назвало произошедшее терактом.

30 мая, по версии Минобороны, Москву атаковали восемь дронов. Из них пять были сбиты, три потеряли управление после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотники попали в жилые многоэтажки, в зданиях выбило стекла. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Российские власти обвинили Украину в случившемся. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что Киев не имеет «прямого отношения» к атаке.