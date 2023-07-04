Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

Иран вступил в ШОС

Белоруссия подписала меморандум о намерении стать членом Шанхайской организации сотрудничества

close
100%
Церемония поднятия флага Ирана — нового государства-члена ШОС в штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте, 4 июля 2023 года

Церемония поднятия флага Ирана — нового государства-члена ШОС в штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте, 4 июля 2023 года

Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости
Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества. Страны — участницы ШОС назвали решение историческим. Раньше у Тегерана был статус государства-наблюдателя, но в 2021 году начался процесс повышения статуса Ирана до полноправного члена объединения. Выступая на саммите ШОС, президент республики призвал отказаться от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах.

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита.

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время выступления на саммите заявил, что это решение обеспечит страну условиями для укрепления суверенитета и безопасности, а также устойчивого развития экономики.

Он призвал переходить на расчеты в национальных валютах.

«Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике», — сказал Раиси.

Президент добавил, что Тегеран будет расширять сотрудничество с Москвой по созданию транспортных коридоров в регионе. Иран стал девятым членом ШОС.

«Отныне шосовское пространство, с учетом и новых членов, и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии. Разумеется, продолжается рассмотрение дополнительных заявок от заинтересованных стран», — заявлял 30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Что это значит для Ирана

Вступление Ирана в ШОС позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгово-экономические отношения, заявил зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба агентству РИА Новости.

«Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада... и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции», — отметил Мархаба.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что принятие страны в ШОС будет выгодно и для организации, и для Тегерана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Тегеран с присоединением к организации.

«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана», — сказал Моди.

Он также заявил, что Белоруссия подписала меморандум о намерении стать членом ШОС.

«Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году», — сказал первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

Кто состоит в организации

Иран находился в наблюдателях ШОС с 2005 года, однако не мог присоединиться к организации раньше из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, Евросоюза и США. После 2016 года часть ограничений сняли, поскольку Иран обязался не производить ядерное оружие в рамках соглашения. В сентябре 2022 года на саммите объединения в Самарканде страна подписала меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС.

Объединение было основано 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. 

Партнерами ШОС по диалогу являются Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка. В мае 2023 года этот статус предоставили ОАЭ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях