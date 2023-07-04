Иран вступил в ШОС

Церемония поднятия флага Ирана — нового государства-члена ШОС в штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте, 4 июля 2023 года

Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества. Страны — участницы ШОС назвали решение историческим. Раньше у Тегерана был статус государства-наблюдателя, но в 2021 году начался процесс повышения статуса Ирана до полноправного члена объединения. Выступая на саммите ШОС, президент республики призвал отказаться от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах.

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита.

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время выступления на саммите заявил, что это решение обеспечит страну условиями для укрепления суверенитета и безопасности, а также устойчивого развития экономики.

Он призвал переходить на расчеты в национальных валютах.

«Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике», — сказал Раиси.

Президент добавил, что Тегеран будет расширять сотрудничество с Москвой по созданию транспортных коридоров в регионе. Иран стал девятым членом ШОС.

«Отныне шосовское пространство, с учетом и новых членов, и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии. Разумеется, продолжается рассмотрение дополнительных заявок от заинтересованных стран», — заявлял 30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Что это значит для Ирана

Вступление Ирана в ШОС позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгово-экономические отношения, заявил зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба агентству РИА Новости.

«Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада... и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции», — отметил Мархаба.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что принятие страны в ШОС будет выгодно и для организации, и для Тегерана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Тегеран с присоединением к организации.

«Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана», — сказал Моди.

Он также заявил, что Белоруссия подписала меморандум о намерении стать членом ШОС.

«Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году», — сказал первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

Кто состоит в организации

Иран находился в наблюдателях ШОС с 2005 года, однако не мог присоединиться к организации раньше из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, Евросоюза и США. После 2016 года часть ограничений сняли, поскольку Иран обязался не производить ядерное оружие в рамках соглашения. В сентябре 2022 года на саммите объединения в Самарканде страна подписала меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС.

Объединение было основано 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия.

Партнерами ШОС по диалогу являются Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка. В мае 2023 года этот статус предоставили ОАЭ.