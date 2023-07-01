«Россия почувствует угрозу и пойдет на переговоры». В США сообщили о секретном плане Киева

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время «секретной» поездки на Украину, которая состоялась «недавно», обсуждал планы Киева по возвращению территорий и переговорам с Москвой до конца 2023 года, пишет The Washington Post. Идеальный для Киева план состоит в том, что войска «получат рычаг давления на Россию, выдвинув войска и мощное вооружение к границе с Крымом». Эксперты сомневаются, что Украина сможет реализовать свои планы в сжатые сроки.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время своего непубличного визита на Украину встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Когда именно прошел визит, газета не уточняет. По информации источника издания, это произошло «недавно». Бернс неоднократно посещал Украину с начала конфликта с Россией, в том числе в ноябре 2022 года и в январе 2023-го.

«Целью визита было подтвердить приверженность администрации [Джо] Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя», — пишет газета.

Публично Киев выражает недовольство критикой темпов контрнаступления со стороны западных партнеров, отмечает WP. Вместе с тем, по информации издания, в частной беседе украинские власти выразили Бернсу «оптимистичную уверенность в цели вернуть значительные территории к осени».

Украинское руководство планирует переместить артиллерийские и ракетные системы к линии границы с Крымом, продвинуться на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

По словам собеседников издания из числа украинских чиновников, Киев может отказаться от планов «брать Крым силой» и взамен потребовать от Москвы принять любые гарантии безопасности, которые Запад будет готов предоставить Украине.

Пока неясно, сможет ли Украина реализовать свои планы в столь сжатые сроки, отмечает Washington Post. Кроме того, украинское правительство настаивает на том, чтобы США и Европа взяли на себя обязательства по вступлению Украины в НАТО и Европейский Союз, но Вашингтон и европейские страны «холодно относятся к этой идее», пишет WP.

Киев под давлением

Газета указывает, что Зеленский и его помощники «находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов» в преддверии наступления.

Руководство Украины, по информации издания, изучает, как Киев может добиться прекращения военных действий на условиях, «приемлемых для России и украинского народа». Для этого Украина хочет «получить рычаги давления на Россию», перебросив свои войска и тяжелое вооружение к границе с Крымом.

«Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу», — считает высокопоставленный украинский чиновник.

Военные аналитики, опрошенные изданием, считают, что цель Киева по «принуждению» Москвы к переговорам амбициозна, но нельзя исключать такой сценарий.

«Возможно, у них получится перерезать сухопутный мост в Крым, либо путем захвата части территории, либо поставив в зоне досягаемости HIMARS и другую артиллерию», — сказал Роб Ли, военный аналитик из Института исследований внешней политики. По его словам, многое зависит от степени истощения украинских вооруженных сил.

«США согласны, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции», — сообщил WP источник в украинском правительстве. По его словам, Вашингтон доволен тем, что украинское командование «не делает глупостей, сохраняет военнослужащих и технику».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что не удивлен, что прогресс украинского наступления медленнее, чем могли предсказать эксперты и компьютеры.

«Война на бумаге и настоящая война — разные вещи. На настоящей войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой и настоящие люди в этих машинах», — указал он.

По его словам, украинские войска «неуклонно продвигаются вперед», прокладывая путь через «очень сложные минные поля». Он добавил, что США помогают Украине всеми возможными средствами.

«Я сказал, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень сложно. Это будет очень долго и очень, очень кроваво. Никаких иллюзий по этому поводу», — заключил Милли.

В Киеве называют условием начала переговоров с Москвой вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года. Российские власти это категорически отвергают и требуют от Украины признать «сегодняшние реалии», то есть вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь украинский президент ранее отверг возможность уступить территории в обмен на мирное урегулирование.