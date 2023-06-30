Запрет суррогатного материнства, абортов и Библии. Эпоха Мизулиной в Совфеде завершается

Сенатор Елена Мизулина, известная рядом резонансных законодательных инициатив, среди которых запреты абортов и пропаганды ЛГБТ, покинет верхнюю палату российского парламента уже в сентября. Врио главы Омской области Виталий Хоценко решил не включать ее в тройку своих фаворитов, заявляют источники РБК. Мизулина была сенатором с 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Нет в тройке

Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования 10 сентября, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, в том числе в верхней палате.

Согласно российскому законодательству, врио главы Омской области Виталия Хоценко перед выборами должен представить в региональный избирком три кандидатуры на пост сенатора. Одна из кандидатур позже отправляется в Совфед.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», – говорится в материале.

Вероятность, что Мизулина уйдет, «действительно высока». Тем не менее, как отметил собеседник издания в Совфеде, «были желающие оставить Мизулину в Совфеде».

Комментариев от самого сенатора пока нет.

Карьера Мизулиной

Мизулину избрали в Совет Федерации в 1993 году, от блока «Выбор России». Но уже спустя пару лет она стала думским депутатом от «Яблока», а в верхнюю палату вернулась лишь 20 лет спустя — в 2015 году.

Политический деятель была представителем двух глав Омской области — сначала Виктора Назарова, потом Александра Буркова (ушел в отставку в конце марта). Нынешний врио главы региона Хоценко ранее возглавлял правительство ДНР.

Громкие инициативы

Именно с подачи омского сенатора в 2013 году был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Пока шли его обсуждения в парламенте, в стране было проведено несколько десятков демонстраций и пикетов сторонников и противников поправок. Несмотря на этот факт, за поправки проголосовали 436 депутатов, один воздержался.

В 2015 году Мизулина стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы ОМС. Эти поправки приняты не были.

В интервью РЕН-ТВ она заявила, что в Библии многие могут увидеть пропаганду гомосексуализма или разврата, «а это опасно для детей». Чиновникам предстоит решить, запрещать священную книгу или нет, предупредила сенатор. Позже она неоднократно открещивалась от этих заявлений, отмечая, что Библия, Тора и Коран, «как и полотна великих художников», не подпадают под действие закона.

Также Мизулина защищала, права эмбрионов, появившихся в результате оплодотворения в пробирке, «потому что они беззащитные». «Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке <...> эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери», — утверждала она.

На прошлой неделе Мизулина предложила отменить якобы готовящийся концерт певицы Елены Темниковой в Петербурге в связи с тем, что артистка осудила спецоперацию на Украине и уехала в Португалию. Одновременно она сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэп-исполнителей Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape на пропаганду наркотических веществ.