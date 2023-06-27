«Мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось». Лукашенко рассказал, как пережил мятеж в РФ

Армия Белоруссии была приведена в полную боеготовность, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинулся в сторону Кремля с «маршем справедливости». По словам президента Александра Лукашенко, ему было больно наблюдать за происходящим на юге России, «потому что Отечество одно». Политик, лично проводивший переговоры с Пригожиным, также призвал «не делать его героем». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Александр Лукашенко рассказал, что отдал распоряжение привести вооруженные силы Белоруссии в полную боевую готовность, когда в России начался военный мятеж.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.

«История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов», — добавил политик.

Кроме того, по его словам, в полную боевую готовность были приведены милиция и спецподразделения.

«Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии особо подчеркнул, что на эти действия «никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против» — «ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники».

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», — подытожил политик.

«Нет в этом деле героев»

Лукашенко также выразил уверенность, что в связи с недавними событиями не стоит «делать героем» ни его самого, ни какого-либо другого политика.

«Я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из [президента РФ Владимира] Путина, ни из [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что западные политики обязательно вмешались бы, если ситуация 24 июня вышла бы на новый виток эскалации.

«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — цитирует его слова БелТА.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром следующего дня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент Владимир Путин обратился к нации, назвав действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил о последствиях.

Вечером 24-го пресс-служба президента Белоруссии сообщила о начавшихся переговорах Лукашенко с Пригожиным. По их итогам основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Глобальный конфликт

По мнению Лукашенко, ситуацию в регионе пытаются раскачать любыми способами, а угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня».

«Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — сказал он.

Политик также выразил уверенность, что крушение России как государства приведет к катастрофе, в результате которой не удастся выстоять и Белоруссии.

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — отметил Лукашенко.

Провокации НАТО

Президент Белоруссии также в очередной раз сообщил о провокациях, с которыми, по его словам, регулярно сталкиваются органы пограничной службы Белоруссии.

«Ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей, — от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси», — отметил он.

Белорусский президент отметил, что «одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны».