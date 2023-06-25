Токаев призвал силовиков в Казахстане быть готовыми к любым угрозам после мятежа Пригожина в России

Президент Казахстана Токаев провел внеочередное заседание Совбеза страны из-за мятежа подразделений ЧВК «Вагнер» в России. Президент поручил силовикам быть готовыми реагировать на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. Ранее Токаев высказывал свою поддержку Владимиру Путину и отмечал, что происходящее в России — это ее внутреннее дело.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

В совещании участвовали представители ключевых силовых структур Казахстана, сообщила пресс-служба Токаева.

«Глава государства заслушал доклады премьер-министра, генпрокурора, главы Комитета нацбезопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в РФ», — сообщила пресс-служба президента.

В ходе заседания Токаев напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поддержал меры российского руководства по наведению конституционного порядка и «приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий».

Он подчеркнул, что происходящее в России — это ее «внутреннее дело», однако в Астане внимательно следят за развитием событий.

«Казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире», — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам заседания Токаев призвал казахстанских силовиков быть готовыми к любым возможным «угрозам кризисных ситуаций» в Казахстане на фоне ситуации в России и одобрил разработанный правительством оперативный план действий.

Днем ранее власти Казахстана рекомендовали гражданам воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России.

Как мир отреагировал на мятеж Пригожина

Президент Казахстана был одним из первых, кто лично узнал о происходящем от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин также провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы этих государств не только имеют общую границу с Россией, но и переживали в своих странах события, связанные с масштабными волнениями.

Первым главой государства за пределами стран СНГ с Путиным поговорил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пережил попытку военного переворота в 2016 году. Эрдоган «выразил полную поддержку шагам российского руководства», сообщили в Кремле. Канцелярия турецкого президента указала, что Анкара готова внести «посильный вклад в скорейшее обеспечение спокойствия в России».

Обеспокоены происходящим в России были и западные лидеры. Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Неизвестно, о чем именно говорили главы государств, но они вновь заявили о «непоколебимой поддержке Украины».

В Берлине, как и в Лондоне, рекомендовали гражданам воздержаться «от любых поездок по России».

Несколько стран—членов Евросоюза, у которых есть общая граница с Россией, сообщили об усилении охраны границ, в том числе с привлечением армии. В частности, Польша привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Власти Украины заявляли, что происходящее в России отвечает украинским интересам, как и любая «проблема в тылу врага». Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что российские власти сами виновны в том, как все развивается. «Чем дольше Россия будет удерживать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем она испытает позже», — сказал Зеленский.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости». Бойцы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Российские власти признали действия Пригожина и его сторонников вооруженным мятежом, возбудив в отношении основателя ЧВК уголовное дело. Разрешить ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. «Вагнеровцы» ушли из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Пригожина и не преследовать участников мятежа. Сам Пригожин сможет выехать в Белоруссию.