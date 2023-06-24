На Пригожина завели дело о мятеже. ФСБ призвала «вагнеровцев» задержать его

Минобороны России назвало провокацией заявления главы ЧВК «Вагнер» о нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям частной военной компании. В Кремле заявили, что президент Путин в курсе ситуации. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 20 лет. Генерал Суровикин обратился к бойцам ЧВК Вагнер с призывом «решить все проблемы только мирным путем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Информационная провокация

В Минобороны России назвали «информационной провокацией» распространяемые в соцсетях от имени основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»».

Эта информация не соответствует действительности, заявили в официальном Telegram-канале ведомства.

Как подчеркнули в оборонном министерстве, ВС РФ выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

По сообщению Минобороны, российские войска нанесли серию ударов по складам хранения ракет ВСУ. В том числе артиллеристы ВС РФ взорвали склад боеприпасов ВСУ в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До 20 лет лишения свободы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путина проинформировали о ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Необходимые меры принимаются», — сказал представитель Кремля.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело после заявлений, сделанных Пригожиным, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований», — подчеркнули в комитете.

В НАК уточнили, что в связи с заявлениями Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. В комитете также потребовали от Пригожина немедленно прекратить противоправные действия.

«Заявления Пригожина — это призыв к гражданскому конфликту и удар в спину ВС РФ», — заявили в ФСБ.

Кроме того, ФСБ призвала бойцов Вагнера не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».

Затем в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры России сообщили, что Следственное управление ФСБ РФ законно и обосновано возбудило дело в отношении главы ЧВК «Вагнер». Дело завели по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»). Максимальный срок лишения свободы составляет 20 лет, минимальный — 12 лет.

Генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал ЧВК «Вагнер» остановиться, «потому что противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка». Он также попросил сложить оружие и вернуться в места дислокации, а проблемы решать мирным путем и под руководством Путина.

Кроме того, видеообращение к «вагнеровцам» от первого замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева опубликовал военкор Александр Коц.

«Сейчас наша страна в тяжелейшем положении, подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим. Представьте, как воспримут с воодушевление на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать», — заявил Алексеев.

Заявления Пригожина

Вечером 23 июня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» появилось голосовое сообщение. В нем Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в нанесении ракетных ударов из вертолетов по бойцам ЧВК, которые находились в тыловых лагерях. По словам Пригожина, в результате удара «погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей». Пригожин пообещал ответный удар.

Затем Пригожин предупредил: 25 тыс. человек идут выяснять, «почему в стране творится беспредел». «Надо заканчивать с этим безобразием», – сказал он. О каком именно беспределе идет речь, глава «Вагнера» не объяснил.

Во второй половине января 2023 года официальный представитель Кремля Песков заявил, что сообщения СМИ о конфликте между Минобороны и Пригожиным являются «продукцией информационных манипуляций», которые иногда устраивают информационные противники, иногда «наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо».

13 июня Путин заявил, что вагнеровцам и добровольческим военных организациям стоит заключить контракты с Минобороны. Для этого по его словам, в законодательство необходимо внести изменения для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом.

10 июня глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, обязующий добровольческие отряды, до 1 июля 2023 года подписать контракты с оборонным ведомством. К 22 июня, по сообщению ведомства, такие соглашения заключили около 20 формирований. Среди них нет ЧВК «Вагнер».