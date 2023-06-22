«Байден прав: Си — диктатор». Как в Вашингтоне и Пекине отреагировали на слова президента США

Си Цзиньпин и Джо Байден на полях саммита G20 в Индонезии, 2022 год

Высокопоставленные чиновники США были застигнуты врасплох тем, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», утверждает телеканал NBC News. По его данным, американские официальные лица в частном порядке настаивали на том, что комментарии президента не представляют собой «новую тему для обсуждения» с Пекином. При этом сам председатель КНР, по оценкам экспертов, не удивлен высказываниями Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Высокопоставленные официальные лица США признались, что были «застигнуты врасплох», когда американский лидер Джозеф Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», передает телеканал NBC News.

«Секретарь Блинкен хорошо провел время»

По его данным, в частном порядке чиновники попытались разъяснить китайской стороне, что слова Байдена «не отражают новую тему для разговора или изменение официальной политики» Белого дома.

В Вашингтоне полагают, что возникшие разногласия не станут серьезным препятствием для прогресса, достигнутого госсекретарем США Энтони Блинкеном во время недавней поездки в Китай.

«Неудивительно, что президент откровенно говорит о Китае и о наших разногласиях — мы, конечно, не одиноки в этом. Президент считает, что дипломатия, в том числе и госсекретарь Блинкен, является ответственным способом управления напряженностью. Секретарь Блинкен хорошо провел время и добился определенного прогресса. У нас есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие этого прогресса», — рассказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин «очень расстроился», когда американские военные сбили китайский воздушный шар-шпион, который летел над США. «Он не знал, что произошло», — отметил президент США.

В Пекине в ответ на это указали, что комментарии Байдена были «крайне абсурдными» и «безответственными».

С другой стороны, американские СМИ считают, что Блинкен на встрече с китайским лидером добился прогресса в восстановлении дипломатических и экономических связей между США и Китаем.

«Байден прав: Си — диктатор»

Американский госсекретарь, по словам еще одного собеседника NBC, «привык к высказываниям президента, которые вызывают ажиотаж, и не расстраивается».

«Китайцы хорошо знали из своих длительных переговоров с Блинкеном, что США по-прежнему не согласны с ними по некоторым вопросам, но при этом две сверхдержавы все еще должны работать друг с другом там, где они могут», — говорится в материале.

Другой представитель Белого дома утверждает, что Байден «говорил о диктаторах в целом, а не о китайском лидере конкретно».

Телекомпания также отмечает, что высказывания президента США не вызвали шквала критики со стороны республиканцев в Конгрессе.

«Байден прав: Си — диктатор, и мы должны относиться к нему соответственно. Эта администрация должна прекратить уступать Пекину и должна начать продвигать конкурентные действия», — заявил председатель комитета Палаты представителей по международным отношениям Майк Маккол.

На вопрос, согласен ли он с оценкой Байдена о том, что Си Цзиньпин является диктатором, лидер большинства в Сенате Чак Шумер ответил: «Ну, послушайте, я бы сказал, что у него очень много автократических тенденций. Они, мягко говоря, не являются открытой и полноценной демократией».

При этом сам Си Цзиньпин меньше всего удивлен комментариями Байдена, утверждает старший научный сотрудник Индо-Тихоокеанской программы безопасности в вашингтонском аналитическом центре Джейкоб Стоукс:

«Си знает, как президент Байден относится к нему. От этого комментария из Китая крокодиловы слезы», — пояснил он.