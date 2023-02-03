«Переполох в Вашингтоне»: в небе над США обнаружен «китайский шпионский аэростат»

В пятницу представитель Пентагона признал, что над Америкой несколько дней кружит «китайский разведывательный» аэростат. В ведомстве отметили, что не стали сбивать объект, так как по мнению военных, от его обломков могут пострадать люди. В Конгрессе подвергли критике «импотенцию» администрации Байдена в этом вопросе. СМИ пишут, что инцидент может привести к отмене запланированного визита госсекретаря Блинкена в КНР, а в России сочли историю с аэростатом «доказательством высокой уязвимости воздушного пространства США».

В Пентагоне сообщили, что несколько дней наблюдают за китайским «гигантским разведывательным воздушным шаром», заявил представитель ведомства Патрик Райдер, пишет The Washington Post.

«Не стану называть его точные размеры. Мы предполагаем, что он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем», – сказал он.

Военный отметил, что Пентагон хотел сбить его накануне «над некоторыми малонаселенными районами в Монтане», но снизить риск повреждений не удалось. WP обращает внимание, что на территории штата расположены многочисленные шахты США с ядерными ракетами.

При этом в оборонном ведомстве США «не сомневаются в том, что это китайский шар». В то же время, по оценкам министерства, устройство не представляет ни физической угрозы, ни угрозы для гражданской авиации, ни угрозы с точки зрения разведки.

«Мы уверены в том, что шар предназначен для наблюдения, и траектория его полета действительно проходит над рядом важных объектов», – подтвердил представитель Пентагона. Тем не менее в США уверены, что этот шар не даст Китаю больше разведданных, чем спутники.

Райдер заверил, что, как только был замечен шар, «правительство США приняло незамедлительные меры, чтобы предотвратить сбор конфиденциальной информации».

«Не вдаваясь в подробности, он отметил, что подобная активность наблюдалась и раньше – в течение «нескольких лет», – говорится в материале The Washington Post.

Собеседники газеты отметили, что министр обороны Ллойд Остин, будучи на Филиппинах, созвал встречу со старшими советниками, чтобы оценить дальнейшие действия США. В том числе рассматривалось и уничтожение объекта. Но старшие офицеры были против из-за опасений по поводу обломков.

Издание пишет, что другой источник рассказал о передвижениях шара. Прежде чем достичь материковой части США, устройство пролетело над Алеутскими островами на Аляске, а затем над Канадой.

Но в Канаде его не заметили объект – Оттава стала следить за воздушным пространством страны только после сообщений американского Минобороны. В том числе канадские специалисты мониторят «возможный второй инцидент», контактируя с американскими коллегами.

В сенате уже выразили недовольство действиями администрации президента Джо Байдена.

Реакция последовала от представителей обеих партий. Например, Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии написала в Twitter, что «Пентагон несколько дней отслеживает китайский воздушный шар-шпион над США и не сбивает его».

«Бросает американцев и американскую военную технику и оружие на $85 млрд в Афганистане. Не оберегает нашу границу, и 5 млн человек вторгаются. Администрация Байдена – импотенты», – добавила она.

Представитель республиканцев Майк Галлахер и демократов Раджа Кришнамурти (лидеры специального комитета палаты представителей по Китаю), заявили, что у Пекина не должно быть доступа в американское воздушное пространство. По их мнению, инцидент, «произошедший всего за «несколько дней до поездки госсекретаря [Энтони] Блинкена в [Китайскую Народную Республику]», это нарушение суверенитета США.

Кроме того, полет разведывательного шара «ясно показывает, что недавние дипломатические инициативы [Коммунистической партии Китая] не представляют собой существенного изменения в политике». Законодатели добавили, что Пекин угрожает Вашингтону не только «за дальними берегами», но и «у нас дома».

«И мы должны действовать, чтобы противостоять этой угрозе», – призвали конгрессмены.

WP считает, что «инцидент [с шаром] произошел в период пика напряженности в отношениях между США и Китаем, всего за несколько часов до ожидаемого отъезда госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, где он должен провести серию давно запланированных встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками». Сообщается, что глава Госдепа намерен обговорить с китайскими коллегами стабилизацию отношений между их странами.

Wall Street Journal пишет, что визит Блинкен в Пекин может отмениться на фоне ЧП. Отмечается, что о шаре первыми сообщили пассажиры самолета, а командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вообще пропустило его появление над континентом. .

Российский сенатор Алексей Пушков пришел к выводу, что воздушное пространство США сильно уязвимо.

«Если разведывательный шар действительно китайский, то это еще одно доказательство высокой уязвимости воздушного пространства США. В современном мире естественная защита североамериканского континента в виде двух океанов уже не гарантирует неприкасаемости американской территории», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что шар-разведчик вызвал «переполох в Вашингтоне».

«Есть информация, что госсекретарь Блинкен может из-за этого отменить визит в Пекин», – добавил сенатор, отметив, что Блинкен тоже отменит закрытые переговоры с иностранными коллегами.

Научный сотрудник РАН Дмитрий Стефанович допустил, что инцидент аэростатом, действительно может повлиять на организацию ПВО в США. В разговоре с РИА Новости он обратил внимание на фактические признание отсутствия действенных инструментов противодействия у Пентагона.

МИД Китая со своей стороны призвал не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата» до тех пор, пока не будут выяснены все детали произошедшего.

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)», — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.