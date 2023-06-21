Военная операция на Украине. День 483-й

Ночью на территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы произошли в Сумской, Черкасской и Житомирской областях Украины, сообщило издание «Зеркало недели».
Взрывы также прогремели в Хмельницкой области на западе страны.
США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на $1,1 млрд. Ракеты передадут в том числе Украине, говорится в сообщении Пентагона.
В Донецке беспилотник врезался в квартиру многоэтажки на проспекте Маяковского в центре города.
Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Украины и России, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
По мнению французских властей, одобрение заявки может стать самостоятельной гарантией безопасности для Киева. Кроме того, отмечает издание, власти Франции полагают, что одобрение заявки заставит власти России усомниться в продолжении военной операции.
Минобороны США нашло возможность допоставить Киеву оружие на $6 млрд.
Пентагон на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Украине за время военного конфликта с Россией, сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх.
Три беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье, пишет ТАСС.
Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что два беспилотника были сбиты при подлете к военным складам под Наро-Фоминском. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — сообщил губернатор.