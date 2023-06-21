«Попытка киевского режима пресечена». Дроны атаковали Подмосковье и Донецк

В Подмосковье упали несколько беспилотников. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о сбитии трех БПЛА с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Губернатор региона Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотников, уточнив, что их было два, и военные сбили их по пути к складам одной из воинских частей в Наро-Фоминском горокруге. Также беспилотники атаковали жилой дом и церковь в Донецке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о падении двух беспилотников самолетного типа в Наро-Фоминском городском округе.

«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие»,

— написал он.

Первыми о появлении БПЛА в Подмосковье рано утром сообщили Telegram-каналы 112 и Mash. По их информации, беспилотник упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.

Позднее Mash сообщил, что еще два БПЛА упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. Канал отмечал, что около 5:30 местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о «посадке» трех БПЛА в Новой Москве и Наро-Фоминском районе. По его словам, предварительно пострадавших нет.

«В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизы», — сказал источник ТАСС.

Заявление Минобороны

Минобороны России подтвердило попытку атаки с помощью БПЛА.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Беспилотники в Донецке

Кроме того, два беспилотника атаковали Донецк, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, один из них попал в церковь в Ленинском районе города. Кроме того, зафиксировано прямое попадание ударного БПЛА в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Он отметил, что в квартире никто не проживал.

«Два беспилотника: один в жилой дом в квартиру залетел, а второй беспилотник — по церкви в Ленинском районе по храму Петра и Февронии попал», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Прошлая атака Московского региона

Последний раз украинская сторона пыталась атаковать московский регион 30 мая. Минобороны РФ проинформировало о прилете 8 БПЛА. Сообщалось о взрывах над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на столичных улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным МО, три БПЛА подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять БПЛА сбиты комплексом ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что «рабочий день сегодня рано начался» и Владимир Путин получал соответствующую информацию от Минобороны, МЧС, губернатора Подмосковья и мэра Москвы «в прямом режиме». По его словам, все ведомства сработали эффективно. Также журналисты спросили Пескова о взаимосвязи ударов по Москве и Белгородской области с началом спецоперации на Украине, а также беспокоит ли Кремль, что россияне подвергаются опасности в связи с СВО.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей», — сказал он.