«Бессмысленные и убийственные». В Киеве не собираются вести мирные переговоры

В Киеве не согласились с предложениями Бразилией, Индонезией и ЮАР по проведению переговоров с Москвой. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг любые переговоры как таковые. Он назвал их бессмысленными и убийственными. В то же время посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что Москва готова рассмотреть конструктивные предложения о переговорном процессе. До этого в Кремле сообщили об отсутствии предпосылок для договоренностей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Никаких переговоров

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и ЮАР. Он отверг в принципе любой переговорный процесс между сторонами. «Для этого вообще не существует <…> ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он в своем Twitter.

Советник главы офиса президента Украины предположил, что переговоры стали бы «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы». Этими заявлениями Подоляк прокомментировал ранее предложенные инициативы некоторых стран по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто посчитал, что на линии соприкосновения можно было бы прекратить огонь, создать 15-километровую демилитаризованную зону, разместить там миротворцев ООН, провести референдум на территориях, о которых спорят Россия и Украина. Президент ЮАР Сирил Рамапоса предложил организовать миссию лидеров семи стран Африки по урегулированию ситуации. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, согласно которому можно было бы создать новый международный формат с участием стран, готовых к посредничеству между Москвой и Киевом.

Хлипкий фундамент

Одновременно посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу Exxpress сообщил о готовности Москвы рассмотреть нейтральные и конструктивные предложения других стран по поводу возможного проведения переговоров с Украиной. Он назвал вопрос о национальной принадлежности посредников нерешающим.

До этого 11 июня, выражая позицию Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров с Украиной.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — заявил он.

По словам Пескова, в Москве считают, что у Киева нет никакого желания или готовности вести переговоры. Помимо этого, как считает пресс-секретарь президента России, страны Запада не разрешат Украине вступать в переговоры.

Условия сторон

В Москве к переговорам с Украиной готовы, но при соблюдении некоторых условий. В конце мая замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Киев должен отказаться от желания вступить в Евросоюз и НАТО, вернуться «к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года». Также украинская сторона должна прекратить огонь, а союзники Киева – остановить поставки вооружения.

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности диалога только при условии признания украинской стороной «новых территориальных реалий». Речь идет о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На прошлой неделе Песков оповестил о готовности президента Владимира Путина рассмотреть другие варианты решения конфликта, кроме проведения СВО.

Киев же готов к переговорам при условии вывода российских войск к границам 1991 года (тогда Крым, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области относили к территории Украины). Это один из главных пунктов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Несколько дней назад украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что переговоры Киева и Москвы возможны, если последняя изменит цели спецоперации. По его словам, Украина заинтересована в «нормальной, добрососедской жизни» со всеми соседями.

Киев вместе со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют, по данным The Wall Street Journal, летом провести в Дании, Швеции или Франции саммит для обсуждения «формулы мира».