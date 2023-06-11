Военная операция на Украине. День 473-й

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении — ТАСС.
Илон Маск задался вопросом касательно нового пакета военной помощи США Украине. Он отреагировал в Twitter на сообщение пользователя о намерении Вашингтона поставить новые вооружения Киеву.
«Как это заканчивается? Не желаемым за действительное. Я имею в виду в реальности», — говорится в записи владельца соцсети.
Илон МаскBenjamin Fanjoy/AP
Сотрудники МЧС России доставили 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды в Херсонскую область, где произошло масштабное подтопление после разрушения дамбы Каховской ГЭС — ТАСС.
Беспилотный летательный аппарат упал в воскресенье в Жуковском районе Калужской области, по предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша — ТАСС.
Украинская армия на южнодонецком направлении массово использует мины западного производства, рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Кирпич» — ТАСС.
Он также утверждает, что солдаты ВСУ на этом направлении из-за нехватки подготовки стали чаще подрываться на минах, установленных инженерами войск РФ. Кроме того, по его словам, саперы войск РФ находят мины, которые инженеры ВСУ из числа мобилизованных не активируют, оставляя на них различные послания — от желания примириться до нацистской символики.
ВСУ ночью в воскресенье обстреляли два района Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. Снаряды упали в Куйбышевском и Киевском районах Донецка — ТАСС.
Из затопленных районов Херсонской области эвакуировали почти 7 тыс. человек. Число госпитализированных после разрушения дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 77, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо — ТАСС.
ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего было выпущено 222 снаряда.
ВСУ наносили удары по районам девяти населенных пунктов — Александровки, Гольмовского, Горловки, Донецка, Луганского, Макеевки, Минерального, Озеряновки, Ясиноватой.
В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погиб мужчина, двое мирных жителей в Александровке и Горловке получили ранения — ТАСС.