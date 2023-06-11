«Тяжелейшие бои». В Запорожской области заявили о попытках ВСУ окружить российские войска

Тяжелейшие боевые действия продолжаются на Запорожском направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские войска пытаются окружить подразделения ВС РФ на Времевском выступе. Рогов сообщает о наступательных операциях ВСУ с начала недели, но отмечает, что ситуация на позициях ВС РФ и вдоль линии фронта «остается контролируемой».

На Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР, продолжаются «тяжелейшие бои», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам», — написал чиновник.

По его словам, из-за этого российским военным пришлось снова покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции.

«В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом», — сказал Рогов.

Он объяснил, что удерживать Нескучное под огнем артиллерии – «задача не из простых», поскольку село находится в низине.

Утром 11 июня проект военкора Семена Пегова WarGonzo сообщил о наступлении украинских войск и в другом районе Запорожского направления – на линии Каменское-Пятихатки, назвав новости «тревожными». Он опубликовал видео, на котором показана украинская техника и пехота, снятое, предположительно, в районе поселка Жеребянки. Военкор также написал, что село Лобковое перешло под контроль ВСУ.

«Впрочем, большим успехом это назвать нельзя. Наши войска контролируют все близлежащие высоты, что позволяет наносить огневое поражение идущей через Лобковое технике и личному составу», — написал Пегов.

Он заявил, что украинские военные пытались атаковать позиции российских войск вблизи Жеребянок, но атака была остановлена.

Атаки «по нарастающей»

Рогов ранее заявил агентству РИА Новости, что украинская армия готовится к новым атакам на позиции ВС РФ в Запорожье. По его словам, попытки украинских войск «идут по нарастающей».

Он также сообщил, что вечером 10 июня ВСУ провели «массированную артподготовку» по российским позициям, «используя в районе Орехова дымовую завесу для прикрытия переброски бронетехники».

Военкор ВГТРК Александр Сладков также обратил внимание, что украинская армия на Запорожском направлении стала использовать для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. По его словам, вся линия фронта и подступы под контролем российских военных.

Рогов заявил, что группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек. По его словам, в наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта.

Российские власти утверждают, что украинская армия ведет наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о масштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

8 июня Рогов рассказал, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. По его словам, тогда украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов считает, что целью украинских военных является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю, чтобы «перерезать сухопутный коридор в Крым».