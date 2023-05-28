«Будет ядерное оружие у всех». Лукашенко призвал постсоветские страны вступать в союз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстану стоит присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, тогда «будет ядерное оружие на всех». С аналогичным предложением он обратился и к другим странам, отметив, что «у нас есть уникальный шанс объединиться». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны бывшего СССР, желающие иметь ядерное оружие, объединиться и вступить в Союзное государство.

«Ну, а если кто-то переживает… Не думаю, что (президент Казахстана, Касым-Жомарт, — ред.) Токаев переживает по этому поводу… Но если вдруг, так никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто: в союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех», — сказал белорусский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Белорусский президент добавил, что выражает свое мнение, которое может не совпадать с позицией всех россиян.

«Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за ядерное оружие, размещенное на территории его страны.

25 мая он объявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии уже началось. «Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — отметил он. «Возможно», — ответил политик на вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие уже на территории Белоруссии.

Президенты РФ и Белоруссии встречались в Москве после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза. Переговоры проходили в формате «один на один», за закрытыми дверями.

Лукашенко находился с рабочим визитом в Москве 24-25 мая.

«Даже ядерное оружие одно»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Евразийского экономического форума обратил внимание на наличие «феномена» Союзного государства России и Белоруссии в структуре ЕАЭС, отметив, что «у них даже ядерное оружие одно».

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться», — сказал он.

Член совета сенаторов казахского Сената Зауреш Батталова в ответ на сегодняшнее предложение Лукашенко заявила, что объединение стран на основе распространения ядерного оружия является абсурдом.

Москва и Минск заключили договор о создании Союзного государства еще в декабре 1999 года, но наиболее активно процесс интеграции идет последние два года.