«Недоброе утро Белгородской области». Шебекино под огнем, восемь человек ранены

Информация о «прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении» не соответствует действительности, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «противника на территории области не было и нет, идет массированный обстрел». По его словам, пострадали восемь человек. Сейчас власти вывозят жителей из Шебекинского района, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первую группу семей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Шебекинский район находится под массированным обстрелом, речь о прорыве украинских военных не идет.

«Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте»,

— сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что жителей Шебекино и окрестных сел вывозят из района. Ситуация осложняется плотным огнем противника, по словам Гладкова, непосредственно во время обстрела не стоит эвакуироваться, однако при острой необходимости «мы защищенную технику подгоним к вашим домам».

«Сегодня наши дети уезжают — 200 человек семей, мамы, бабушки — с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду (извините, оговорился, в субботу, 3 июня) — 600 человек в Калугу и Ярославль», — сообщил он.

Позже Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Предварительно, пострадали мужчина и женщина, они с осколочными ранениями находятся в больнице.

Первый пункт временного размещения (ПВР) уже принял первых жителей Шебекинского района, 134 человека, из которых 34 ребенка, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, крупнейший ПВР города размещен на «Белгород-Арене», он вмещает до 1250 человек. В городе готовят еще два ПВР.

«Все, что было необходимо, сделали. ПВР поделен на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание», — добавил Демидов.

Оперштаб Белгородской области также заявил, что информация о «прорыве ВСУ» в Шебекинском районе не соответствует действительности.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают ВС РФ, но никакого прорыва ВСУ нет»,

— говорится в сообщении.

О попытке прорыва границы сообщал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, численность противника он оценил как «около роты». По его словам, украинские военные двигались «под прикрытием авиации с использованием инженерной техники». В свою очередь о боестолкновении на границе РФ и Украины сообщал канал Baza: «По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны. <…> активную атаку у границы отбили».

Также в Telegram-каналах сообщалось, что жители Шебекинского района массово пытаются покинуть его территорию, координируются между собой и ищут попутчиков.

Обстрел Шебекино начался еще ночью. По словам губернатора, по центру и окраинам города украинские военные запускали РСЗО «Град» в полночь, 03:40 и 05:15. Около 3 часов ночи над городом сработала система ПВО. Пять человек пострадали.

Эвакуация приграничных сел

В связи с участившимися в последнее время обстрелами Шебекино и других граничащих с Украиной населенных пунктов, власти Белгородской области решили вывезти семьи с маленькими детьми, чтобы не подвергать их опасности. Накануне об этом объявил Гладков. Пока известно, что семьи поедут в Пензу, Ярославль, Калугу, Липецкую и Томскую области.

29 мая за сутки ВСУ обстреляли регион более 300 раз.

В Кремле назвали ситуацию на границе «достаточно тревожной». «Российская Федерация понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, но будет спокойно думать, как с этим разобраться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.