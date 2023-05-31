«Хотим, чтобы у Украины было все». В США анонсировали летнее контрнаступление ВСУ

Украинская армия так до сих пор и не начала контрнаступление, которое планировалось весной. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ВСУ начнут операцию летом, однако конкретных дат не назвал. В ДНР утверждают, что украинские войска уже могли перейти в «ползучее контрнаступление». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины перейдут в наступление этим летом.

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — сказал чиновник в интервью CNN.

Кирби добавил, что Вашингтон планирует продолжать поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, «в том числе в очень недалеком будущем». По его словам, американские военные с самого начала «находятся в контакте» с украинскими коллегами. Тем не менее, на вопрос о конкретных сроках начала наступления чиновник не ответил.

Американский сенатор Линдси Грэм утверждает, что получил сведения о военных планах ВСУ от самого Владимира Зеленского и его помощников.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — сказал он в интервью Politico.

По словам Грэма, удары, «которые растягивают российскую оборону», уже якобы начались.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли рассказал ему о планах по контрнаступлению. «Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем», — отчитался Залужный о переговорах (цитата по «Украинской правде»).

«Ползучее наступление»

Врио главы ДНР Ян Гагин в среду заявил, что ВСУ уже могли перейти в «ползучее контрнаступление».

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — отметил Гагин.

«Уже несколько дней»

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что контрнаступление ВСУ идет «уже несколько дней».

«Эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал он в эфире канала Rai 1.

В рамках контрнаступления ВСУ будет применять западное вооружение лишь на тех территориях, которые считает своими, подчеркнул Подоляк.

Обозреватель Telegraph Бен Фармер полагает, что обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления.

«Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея», — заявил Фармер.

По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, контрнаступление не отменили, а перенесли.

«Причины понятны. Организовать масштабную атаку — большая и сложная задача. Нужно снять с хранения технику, кое-что отремонтировать, переправить на Украину. Параллельно набрать и обучить личный состав, провести боевое слаживание. Это комплексное, многофакторное мероприятие. Неудивительно, что сроки сдвинулись. Думаю, в итоге наступление ВСУ начнется до 12–15 июня», — прогнозирует он.