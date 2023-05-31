Германия закрывает российские консульства. Это ответ на действия Москвы

Четыре из пяти консульств России в Германии в скором времени будут закрыты. Берлин принял такое решение «с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия». Представительства должны прекратить работу до конца 2023 года. Ранее Москва ограничила число немецких дипломатов, которые могут работать на российской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Немецкий МИД объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране, передает Bild. В ведомстве пояснили, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, которые могут работать в РФ, что делает невозможным функционирование диппредставительств ФРГ. Решение о закрытии российских консульств принято в качестве ответной меры.

»Правительство России в прошлом месяце сообщило нам, что оно ограничивает германское присутствие в РФ до 350 человек», — заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер (цитата по ТАСС).

«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», — отметил он.

Процесс закрытия четырех генконсульств должен быть «инициирован незамедлительно», завершить его необходимо до 31 декабря текущего года, подчеркнули в Берлине.

На данный момент в Германии работает пять российских генконсульств — в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство РФ находится в Берлине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже анонсировала заявление МИД РФ в связи с требованием ФРГ закрыть консульства.

Консульства Германии

Ранее стало известно, что 1 июня генеральные консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят выдачу виз. В скором времени три из этих диппредставительств будут закрыты, останется только петербургское. «Их работа уже значительно ограничена», — отметил 31 мая Бургер.

Консульство в Москве продолжает работу в полном объеме. Представитель немецкого МИД не смог дать ответ на вопрос о том, будут ли увеличены сроки рассмотрения анкет на визы.

Дипломат добавил, что решение России о сокращении персонала германских учреждений можно считать «шагом к эскалации». Действия Москвы вынуждают Берлин «идти на очень существенные сокращения во всех сферах своего присутствия в России», указал он.

Немецкие власти также сократят число культурных посредников в РФ, в том числе в немецких школах и при Гёте-институте. В петербургском филиале последнего уже приостановлены языковые курсы и проведение экзаменов.

Ранее о том, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте покинут РФ до конца мая, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, всего уедут 350 человек.

Консульства Швеции

25 мая в МИД РФ заявили о вызове в дипведомство посла Швеции Малены Мард в связи с «конфронтационным курсом в отношении России», предпринятым ее страной. В пресс-службе ведомства пояснили, что до сведения посла донесли информацию о закрытии с 1 сентября 2023 года генконсульства в шведском городе Гетеборг и отзыве согласия российской стороны на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Месяцем ранее МИД Швеции сообщил, что пять российских дипломатов были объявлены персонами нон грата за «сбор разведданных». В Стокгольме тогда заявили, что решение России выслать из страны пятерых шведских дипломатов «вызывает сожаление».

Консульства Финляндии

30 мая посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван на Смоленскую площадь, где ему было сообщено о решении сократить взаимное консульское присутствие.

С 1 июля закрывается канцелярия посольства Рoссии в городе Лаппеeнранте. Одновременно финcкой стороне заявлено об oтзыве с той же даты согласия на дeятельность петрозаводского и мурманскoго отделений генконсyльства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Генконсульства работали с начала 1990-х годов.

В российском МИД подчеркнули, что «данное рeшение российской стороны обусловлено кoнфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отнoшении РФ». «Ответственность за слoжившуюся ситуацию полностью лежит на финcкой стороне», — подытожили в Москве.