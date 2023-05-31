Германия закрывает российские консульства. Это ответ на действия Москвы

Немецкий МИД объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране, передает Bild. В ведомстве пояснили, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, которые могут работать в РФ, что делает невозможным функционирование диппредставительств ФРГ. Решение о закрытии российских консульств принято в качестве ответной меры.
»Правительство России в прошлом месяце сообщило нам, что оно ограничивает германское присутствие в РФ до 350 человек», — заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер (цитата по ТАСС).
«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», — отметил он.
Процесс закрытия четырех генконсульств должен быть «инициирован незамедлительно», завершить его необходимо до 31 декабря текущего года, подчеркнули в Берлине.
На данный момент в Германии работает пять российских генконсульств — в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство РФ находится в Берлине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже анонсировала заявление МИД РФ в связи с требованием ФРГ закрыть консульства.
Консульства Германии
Ранее стало известно, что 1 июня генеральные консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят выдачу виз. В скором времени три из этих диппредставительств будут закрыты, останется только петербургское. «Их работа уже значительно ограничена», — отметил 31 мая Бургер.
Консульство в Москве продолжает работу в полном объеме. Представитель немецкого МИД не смог дать ответ на вопрос о том, будут ли увеличены сроки рассмотрения анкет на визы.
Дипломат добавил, что решение России о сокращении персонала германских учреждений можно считать «шагом к эскалации». Действия Москвы вынуждают Берлин «идти на очень существенные сокращения во всех сферах своего присутствия в России», указал он.
Немецкие власти также сократят число культурных посредников в РФ, в том числе в немецких школах и при Гёте-институте. В петербургском филиале последнего уже приостановлены языковые курсы и проведение экзаменов.
Ранее о том, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте покинут РФ до конца мая, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, всего уедут 350 человек.
Консульства Швеции
25 мая в МИД РФ заявили о вызове в дипведомство посла Швеции Малены Мард в связи с «конфронтационным курсом в отношении России», предпринятым ее страной. В пресс-службе ведомства пояснили, что до сведения посла донесли информацию о закрытии с 1 сентября 2023 года генконсульства в шведском городе Гетеборг и отзыве согласия российской стороны на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.
Месяцем ранее МИД Швеции сообщил, что пять российских дипломатов были объявлены персонами нон грата за «сбор разведданных». В Стокгольме тогда заявили, что решение России выслать из страны пятерых шведских дипломатов «вызывает сожаление».
Консульства Финляндии
30 мая посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван на Смоленскую площадь, где ему было сообщено о решении сократить взаимное консульское присутствие.
С 1 июля закрывается канцелярия посольства Рoссии в городе Лаппеeнранте. Одновременно финcкой стороне заявлено об oтзыве с той же даты согласия на дeятельность петрозаводского и мурманскoго отделений генконсyльства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Генконсульства работали с начала 1990-х годов.
В российском МИД подчеркнули, что «данное рeшение российской стороны обусловлено кoнфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отнoшении РФ». «Ответственность за слoжившуюся ситуацию полностью лежит на финcкой стороне», — подытожили в Москве.