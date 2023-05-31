Белгородский губернатор объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж

Детей из приграничных Шебекино и Грайворона вывезут в Воронеж из-под обстрелов, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил об этом на следующее утро после очередных «прилетов», когда пострадали четыре человека. Удар был нанесен из РСЗО «Град», в нескольких домах выбило стекла.

Детей из Шебекинского и Грайворонского округов, расположенных возле границы с Украиной, начнут вывозить в Воронеж. Об эвакуации детей объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж», — заявил чиновник.

Гладков объявил о начале вывоза детей наутро после очередных обстрелов Шебекино. В результате ночного удара с украинской стороны из реактивной системы залпового огня (РСЗО) пострадали четыре человека.

Были выбиты окна в ряде многоквартирных и частных домов, повреждены несколько фасадов и кровля. Сгорел один магазин, повреждены 12 автомобилей.

30 мая за сутки в Шебекинском округе зарегистрировали 155 «прилетов», 48 снарядов ВС Украины попали в Шебекино. Еще 42 снаряда с украинской стороны выпустили по селу Новая Таволжанка, 39 — по селу Муром.

29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что за сутки ВСУ обстреляли регион более 300 раз. Согласно приведенным им данным, Грайворонский городской округ был обстрелян 101 раз, Шебекинский — 116 раз, Белгородский — 63, а по селам Лозовое и Солнцевка ВСУ выпустили семь снарядов.

Населенный пункт Драгунское «дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ», а село Журавлевка было обстреляно артиллерией и АГС 36 раз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал также Гладков. Кроме того, по его данным, за сутки украинские военные 23 раза обстреляли Волоконовский район.

Эвакуации детей

18 февраля детей эвакуировать начали из ДНР и ЛНР в Россию, в первую очередь вывозили воспитанников детских домов и интернатов.

19 июня 2022 Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщил, что с начала военной операции российская сторона вывезла в Россию с Украины, ДНР и ЛНР 307 423 ребенка. Общее число эвакуированных украинцев достигло тогда 1 936 911 человек.

Украинские власти не раз обвиняли российское руководство в незаконном вывозе своих граждан в Россию. «Силой вывозит и взрослых, и детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями», — говорил президент Украины Владимир Зеленский в начале июня 2022 года.

Минобороны РФ обвиняло Киев в срыве ряда гуманитарных коридоров и подчеркивало, что украинцы эвакуируются добровольно.

24 октября депутат Госдумы Нина Останина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность эвакуации детей, чьи родители решили не покидать приграничных территорий Белгородской области.

По мнению Останиной, детям необходимо обеспечить очное образование и разместить их в организациях отдыха и их оздоровления федерального значения — например, в «Артеке», «Орленке» или санаториях Москвы и Подмосковья. О дальнейшей судьбе обращения СМИ не сообщали.

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По мнению МУС, эти лица могут быть причастны к «военным преступлениям», которые заключаются в незаконной депортации и перемещении населения, в частности детей, «с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

4 апреля 2023 года власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей из 21 населенного пункта Донбасса, сообщило Министерство реинтеграции Украины.

«Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остается критической», — указано в сообщении. Отмечается, что принудительную эвакуацию проводит Национальная полиция.