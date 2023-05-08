«Снова коснулся каждого из нас». Почему историческую память о ВОВ нельзя отменить

Это величайшее историческое событие произошло 78 лет назад. 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени фашистская Германия капитулировала. Сразу же после этого вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днем Победы, подписанный Сталиным. С 1948 по 1964 годы этот день был рабочим, но в год 20-летия Победы Президиумом Верховного Совета СССР был издан указ об объявлении 9 мая нерабочим праздничным днем. Почему торжества в этом году особенно важны для россиян и к чему приводит потеря исторической памяти, размышляет «Газета.Ru».

Триумф нашего единого советского народа

9 мая 1945 года Красная Армия окончательно разгромила гитлеровские войска, считавшиеся непобедимыми. До этого нацисты были на голову разбиты под Москвой, окружены и сломлены в Сталинграде, уничтожены под Ленинградом, разгромлены на Курской дуге. Их заставили трусливо бежать на запад, где они, как загнанные звери, отбивались уже в своем логове, прикрываясь стариками и детьми с фаустпатронами. Вассалы гитлеровцев – итальянские фашисты, венгры, болгары, румыны, словаки, бандеровцы – и вовсе не смогли ничего противопоставить силе русского духа. Советский народ, мужественно пережив все тяготы военного времени, сокрушил мощнейшую за всю мировую историю военную машину - сильнейшую армию всех времен и народов.

«Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу», - уверен президент России Владимир Путин. По его словам, День Победы близок и дорог каждому россиянину, потому что «в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война».

Мы уничтожили фашизм в 1945 году, а сейчас на фронтах СВО солдаты продолжают дело дедов и прадедов. Побеждая украинских нацистов, Россия успешно громит НАТО - современную реинкарнацию нацистского Запада, мощнейший военно-политический блок в истории человечества.

«С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО.

Не просто история, это наша современность

По мнению кандидата философских наук, заместителя председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, победителя конкурса «Лидеры России.Политика» Станислава Наумова, сохранение исторической памяти — это гражданская инициатива, и поддержка ее руководством страны — это «хороший четкий ориентир для того, чтобы консолидироваться, сплачиваться». Он отметил, что каждый год в президентском послании звучат вопросы преемственности всех этапов развития нашей страны, потому что очень многие острые моменты современности, считает эксперт, не могут быть поняты без учета деталей какой-нибудь картины трехсотлетней давности.

В течение многих лет западные страны пытались всяческими способами переписать мировую историю, в том числе в наших российских учебниках, и внедрить в сознание жителей планеты, что День Победы над фашизмом - пережиток прошлого, о котором стоит забыть. А нанятые для этой цели международные организации и отдельные страны пытались возложить на России ответственность не за победу, а за начало войны.

close 100% Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2022 года Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Безусловно, особенно сегодня роль исторической памяти очень важна, потому что несколько лет уже идет полное отрицание той роли, которую сыграл Советский Союз в разгроме фашистских войск в Великой Отечественной войне», - подчеркивает генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. По ее мнению, очевидно, что в данном случае только Россия крепко стояла на страже и на сохранении это исторической памяти, напоминая нашим «партнерам», как все было на самом деле в те годы.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил важность написанной главой страны большой статьи о второй мировой войне с правильной интерпретацией событий как предвоенного, так и военного периода. «Это все на самом деле не просто история, это наша современность, потому что, именно отталкиваясь от этого, очень многие недобросовестные политики выстраивают свои политически ангажированные русофобские концепции», - уверен он.

Общенациональное дело

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что особое отношение к Дню Победы в России на государственном уровне и комплексное сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это во многом личная заслуга президента страны Владимира Путина. Так, Наталья Линдигрин отмечает, что он, безусловно, очень многое делает для того, чтобы сохранить эту память о Дне Победы и о Великой Отечественной войне, «какой она была на самом деле», и все это, подчеркивает эксперт, «выведено на уровень государственной программы и общенационального дела».

Благодаря президенту были восстановлены сотни памятников, обелисков и мемориалов по всей стране, пришедшие в запустение после распада СССР. Ежегодно на эти цели выделяется бюджетное финансирование, а также средства из фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив. Владимир Путин сделал сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне делом всех россиян. В патриотическую работу при поддержке государства активно включены и общественные движения, таким образом, граждане России являются главными союзниками своего президента в деле защиты исторической памяти

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все будем делать, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой», - заявляет президент России. Он множество раз отмечал, что неразрывность, преемственность исторической памяти народа России является основой для дальнейшего развития нашей страны, поскольку эти ценности консолидируют российское общество перед самыми сложными вызовами. Российский лидер отмечает, что история страны начинается с семьи, именно в ней закладываются основы преемственности поколений. Таким образом, молодое поколение сохраняет возможность помнить прошлое нашей страны и осознавать свое место на историческом пути России.

В 2020 году в Конституцию России по инициативе Владимира Путина был внесен пункт о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», - подчеркивает Владимир Путин.

По мнению Павла Данилина, именно неправильная интерпретация истории, неготовность защищать свою историю и готовность мазать ее черными красками позволили в свое время развалить страну в 90-е годы. «Президент России понимает, насколько важна история в строительстве нации, для правильных международных отношений должного уровня, поэтому требует верной интерпретации исторических фактов, требует бороться с ревизионизмом, вскрывать архивы доставать реальную фактуру и предоставлять истину, а не интерпретации лживых заключений, на которых стараются базироваться в последнее время наши некоторые соседи», - считает Директор Центра политического анализа и социальных исследований. Он подчеркивает ключевую роль президента страны в том, что начала наконец-то звучать правда об истории Украины и украинского народа, а русский народ стал ее лучше понимать.

Снова коснулся каждого из нас

«Казалось, многие забыли о том, что это праздник касается каждой нашей семьи, и вот теперь он снова коснулся каждого из нас. Не просто предков, а нас самих, потому что СВО во многом соответствует той войне, которую мы тогда, как выяснилось, недозакончили у себя дома, недоразгромили нацистское подполье на Украине, недоуничтожили бандеровское отребье», - считает Павел Данилин. По его словам, нам приходится заканчивать то, что наши деды и прадеды недоделали.

По мнению Станислава Наумова, особенность этого Дня Победы в том, что это, безусловно, и чествование наших участников специальной военной операции, причем всех, кто в ней задействован - и добровольцев, и контрактников, и мобилизованных. А память о подвигах наших наши дедов и отцов в Великую Отечественную помогает нам, считает он, сохранить и усилить стойкость и быть уверенными в том, что все поставленные СВО цели обязательно будут достигнуты.

А военный историк, член ОП РФ, руководитель республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в составе Государственного автономного учреждения Республики Карелия «Карельский региональный центр молодежи» Илья Герасев видит самые прямые параллели сегодняшних событий с той войной. Он рассказал «Газете.Ru», что его хороший друг сейчас приедет в отпуск из зоны СВО и будет участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая. «Мы уже сейчас будем встречать своих героев. А потом они вернутся в любом случае с победой, это традиции русских воинов, которые никогда не отступали, всегда побеждали», - уверенно заявил Илья Герасев.

По мнению Натальи Линдигрин, для жителей все российских регионов этот День Победы особо важен еще и потому, что «все ждут победу и в этот раз, конечно, поскольку все уверены в нашей правоте, в правоте того, что делает наш президент». Эксперт считает, что в конце концов и Запад увидит все свои ошибки и признает их в итоге, но нашей стране, по ее словам, предстоит пройти стадию сегодняшнюю, как бы она сложна не была. «Это наша такая миссия- и России, и нашего президента», - уверена генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

«Пример того, что бывает, когда забывают Великую Отечественную войну, нам продемонстрировала Украина. Недавние события вокруг Киево-Печерской лавры показали, что украинский социум, молодежь готова убить своих стариков, и мы все это видели, к большому сожалению», - отметил сопредседатель фонда «Ист-Патриотика», сопредседатель сообщества историков «КЛИО», эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин. Он тоже в событиях сегодняшнего дня на Украине видит повторение того сценария: та же объединенная Европа, опять техника с белыми крестами на броне, снова освобождаем Донбасс.

Россия всегда вставала на пути поработителей, будь то Наполеон или Гитлер, такова ее историческая миссия, считают эксперты. Именно с их последователями сегодня сражаются российские военнослужащие в зоне СВО - через 78 лет после разгрома фашистской Германии русским солдатам снова необходимо бороться с нацизмом. Украина стала оружием нацистского Запада, мечтающего поработить весь мир, а для этого – расчленить Россию. Но как показывает история, помнить которую мы призываем весь мир, попытки Запада победить Россию заканчиваются одинаково: общество объединялось вокруг национального лидера и с мужеством и героизмом давало мощный отпор захватчикам.

В этом году противник пытался нас запугать диверсиями накануне Дня Победы, чтобы не дать народу России отметить свой любимый праздник- свидетельство неизбежности победы над новым воплощением нацизма. Неофашисты-русофобы, организаторы терактов, пытаются посеять панику среди граждан России, но, как и в другие периоды истории, внешние угрозы укрепляют единство и сплоченность нашего мужественного народа.