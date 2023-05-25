«Все, что я написал, — так и было». Экономиста Сонина объявили в розыск

Известного российского экономиста Константина Сонина, ныне профессора Чикагского университета, объявили в розыск по уголовной статье. СК России ранее возбудил дело из-за постов Сонина в соцсетях, которые содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды» в отношении армии РФ. Экономист уволился из ВШЭ летом прошлого года, проживает в США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МВД России объявило в розыск бывшего преподавателя Высшей школы экономики, экономиста Константина Сонина. Как следует из карточки в розыскной базе, основанием для розыска стала статья Уголовного Кодекса. Какая именно — не указывается.

«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства.

В настоящий момент Сонин преподает в Чикагском университете.

В НИУ ВШЭ он работал с 2007-го по 2022 год. В 2014 году ушел с поста проректора ВШЭ, а с должности преподавателя вуза его уволили прошлым летом.

Посты в соцсетях

25 марта столичное управление СК России возбудило уголовного дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). В пресс-релизе ведомства имя подозреваемого не называлось, лишь указывалось, что речь идет о 51-летнем мужчине, уехавшем ранее за границу. Позже стало известно, что речь идет о Константине Сонине.

Как полагает следствие, Сонин в промежутке с апреля по июль 2022 года публиковал в Telegram фейки о ВС РФ.

«Согласно заключению экспертов данные публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по признаку принадлежности к социальной группе», — отмечают в СК.

Сам Сонин в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иностранным агентом) заявил, что дело могло быть возбуждено после его постов о событиях в городе Буча.

«Можно найти огромное количество расследований, и я абсолютно уверен, что все, что я написал, — в точности так и было. Возможно, еще какие-то посты про бомбежки драматического театра в Мариуполе», — сказал профессор журналистам.

По мнению Сонина, триггером для возбуждения дела могла стать его недавняя поездка в Киев, где он выступал с лекциями.

Несмотря на уголовное дело, экономист продолжил активно публиковать в соцсетях информацию о событиях на Украине. В марте в интервью Би-би-си он рассказывал, что последний раз был в России весной 2022 года.

«Закон о фейках» был принят в марте 2022 года. По данным СК России на февраль 2023-го, в стране было заведено 152 уголовных дела по статьям о фейках и о повторной дискредитации российской армии.