«Все, что я написал, — так и было». Экономиста Сонина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего преподавателя Высшей школы экономики, экономиста Константина Сонина. Как следует из карточки в розыскной базе, основанием для розыска стала статья Уголовного Кодекса. Какая именно — не указывается.
«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства.
В настоящий момент Сонин преподает в Чикагском университете.
В НИУ ВШЭ он работал с 2007-го по 2022 год. В 2014 году ушел с поста проректора ВШЭ, а с должности преподавателя вуза его уволили прошлым летом.
Посты в соцсетях
25 марта столичное управление СК России возбудило уголовного дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). В пресс-релизе ведомства имя подозреваемого не называлось, лишь указывалось, что речь идет о 51-летнем мужчине, уехавшем ранее за границу. Позже стало известно, что речь идет о Константине Сонине.
Как полагает следствие, Сонин в промежутке с апреля по июль 2022 года публиковал в Telegram фейки о ВС РФ.
«Согласно заключению экспертов данные публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по признаку принадлежности к социальной группе», — отмечают в СК.
Сам Сонин в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иностранным агентом) заявил, что дело могло быть возбуждено после его постов о событиях в городе Буча.
«Можно найти огромное количество расследований, и я абсолютно уверен, что все, что я написал, — в точности так и было. Возможно, еще какие-то посты про бомбежки драматического театра в Мариуполе», — сказал профессор журналистам.
По мнению Сонина, триггером для возбуждения дела могла стать его недавняя поездка в Киев, где он выступал с лекциями.
Несмотря на уголовное дело, экономист продолжил активно публиковать в соцсетях информацию о событиях на Украине. В марте в интервью Би-би-си он рассказывал, что последний раз был в России весной 2022 года.
«Закон о фейках» был принят в марте 2022 года. По данным СК России на февраль 2023-го, в стране было заведено 152 уголовных дела по статьям о фейках и о повторной дискредитации российской армии.