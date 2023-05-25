«Пытаются скрыть следы». Москва обвинила ЕС в затягивании расследования по «Севпотокам»

Послов Германии, Дании и Швеции вызвали в российский МИД, им заявлен протест из-за непредоставления Москве данных о расследовании диверсий на «Северных потоках». В дипведомстве подчеркнули, что следственные действия затягиваются умышленно, а европейские страны игнорируют запросы российской стороны на предоставление хоть какой-нибудь информации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский МИД заявил решительный протест послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованиями диверсий на «Северных потоках», проводимыми властями этих стран и пока не приводящими к каким-либо результатам. Информация о ходе следствия скрывается от Москвы, а Берлин, Копенгаген и Стокгольм уклоняются от взаимодействия с российской стороной.

«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Одновременно с затягиванием расследования в СМИ утекают «малоправдоподобные версии», которые сбрасываются «с желанием запутать ситуацию».

В министерстве указывают, что не получили ответов на направленное главам ФРГ, Дании и Швеции еще в октябре послание премьера Михаила Мишустина, в котором он призывает провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и ПАО «Газпром». Ноты российских посольств на этот счет тоже были проигнорированы.

Генеральная прокуратура ФРГ 22 мая сообщила, что продолжает следствие по диверсиям, однако пока не может предоставить достоверных данных об их организаторах.

«Личности виновных и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования. В настоящее время нельзя выступить с однозначными заявлениями о том, было ли это осуществлено при контроле какого-либо государства. В рамках расследования отрабатываются все улики для установления фактов. В настоящее время предоставить дополнительные данные невозможно», — сообщила ТАСС представитель Генпрокуратуры в германском Карлсруэ.

«Ни одна спецслужба не в состоянии»

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Европейский Союз просто не допустит проведения настоящего расследования диверсии, поскольку не намерен ремонтировать газопроводы. Большинство стран ЕС не являются автономными субъектами на международной арене, а меньше всего автономии у властей ФРГ, которые имеют обязательства перед США и ограничены в действиях как со стороны НАТО, так и ЕС, подчеркнул он.

«У правительства ФРГ есть определенные обязательства как перед Соединенными Штатами, так и перед НАТО и ЕС. Прибавьте к этому также внутриполитические условия в стране», — отметил Бек.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в свою очередь выразил уверенность, что ни одна спецслужба мира сейчас не в состоянии установить, кто устроил подрыв.

Он добавил, что трудность в расследовании добавляется из-за того, что трубопроводы расположены глубоко под водой, на дне моря.

Байден и украинское агентство

26 сентября 2022 года в результате взрывов недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море были повреждены три из четырех ниток двух трубопроводов. Расследованием инцидентов занимаются правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии. Исполнители и заказчики до сих пор не названы.

В феврале американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что за подрывом газопроводов стоят спецслужбы США, а бомбы заложили летом 2022 года под прикрытием учений НАТО Baltops. Приказ взорвать ветки якобы отдал лично президент Джо Байден.

В марте в западных СМИ была озвучена другая версия: вина возлагалась на некую «проукраинскую группировку», не имеющую отношения ни к спецслужбам США, ни к официальному Киеву.

В мае газета Süddeutsche Zeitung написала, что по крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам. По данным издания, германские следователи еще несколько месяцев назад наткнулись на польское турагентство Feeria Lwowa, которое принадлежит двум украинкам. Эта компания арендовала яхту «Андромеда», которую СМИ связывали с подрывом газопроводов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна не причастна к подрыву «Северных потоков», а ложная информация об «украинском следе» публикуются с целью замедлить оказываемую Киеву военную поддержку.

Суммарный экономический ущерб от подрывов «Северных потоков» может составить более $1,4 трлн, подсчитал журнал «Эксперт». Речь идет об уроне от разрушенной инфраструктуры, замороженных вложений в освоение месторождений, строительство и модернизацию магистральных газопроводов и недополученной выручки за 50 лет, то есть в период номинального срока эксплуатации газопровода.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил накануне, что за подрыв «Северных потоков» должны заплатить США. «Тоже пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств», — признал он, указав, что «этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта».