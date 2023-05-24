«Он хотел пробраться в Белый дом, убить Байдена и захватить власть»

Американец, вечером 22 мая пытавшийся протаранить ограждение около Белого дома, признался, что собирался убить президента Джо Байдена и «стать ответственным за нацию». При себе у него был флаг с нацистской свастикой. Сам Байден в момент нападения находился в своей резиденции, но об инциденте ему сообщили только на следующее утро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19-летний житель штата Миссури Сай Варшит Кандула, врезавшийся на грузовике в забор Белого дома, заявил властям, что хотел «захватить власть» и «убить президента», передает NBC со ссылкой на заявление задержанного, прикрепленное к уголовному делу.

22 мая Кандула арендовал грузовик U-Haul сразу после вылета из Сент-Луиса в Вашингтон с билетом в один конец. Около 21:35 он двигался по тротуару возле Белого дома и врезался в металлическое ограждение. Кандула дал задний ход и во второй раз врезался в забор, после чего был задержан полицейскими.

Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал.

Кандула вынул из рюкзака флаг со свастикой, заявив стражам порядка, что у нацистов «великая история». Гитлера он назвал «сильным лидером», который вызывает восхищение.

Сразу после задержания Кандулы в квартале от Белого дома нашли подозрительный пакет. Из близлежащего отеля эвакуировали постояльцев. Находка оказалась безопасной.

«Убить президента»

Позже мужчина сообщил властям, что тщательно планировал нападение в течение шести месяцев. Его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». «Когда агенты спросили, как Кандула захватит власть, он заявил, что убьет президента», — говорится в полицейском отчете.

Кандула уже предстал перед Верховным судом Вашингтона, а 24 мая должно состояться заседание в Федеральном суде.

«Водитель фургона, который врезался в ограждение на Лафайет-сквер возле Белого дома в понедельник вечером, был арестован по нескольким обвинениям, включая угрозу убить или причинить вред президенту, вице-президенту или члену их семей», — сообщили CNN в полиции.

Кандулу также обвиняют в нападении с применением опасного оружия, неосторожном управлении автомобилем, уничтожении федеральной собственности и незаконном проникновении.

«Милый и спокойный»

Знакомые Кандулы характеризуют его как спокойного и неконфликтного человека. «Он был милым и спокойным. Никогда не ожидал, что он сделает что-то подобное», — заявил NBC News американец Эррион Барфилд, входивший вместе с Кандулой в команду по легкой атлетике средней школы Маркетт.

Одноклассник задержанного Пранав Нагила подчеркнул, что не может понять, что у того оказался нацистский флаг.

«Я не считал его отталкивающим или типа того. Он казался просто очень отстраненным человеком», — сказал Нагила, ныне студент Университета Алабамы в Бирмингеме.

Байден на месте

В день, когда фургон протаранил ограждения, президент Байден находился в Белом доме, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Очевидно, что президент был здесь вчера, он работал в Белом доме. И, конечно же, он был здесь прошлой ночью», — сказала она.

Политика проинформировали о случившемся 23 мая. «Президенту сообщили [об инциденте] утром. Представители как Секретной службы, так и парковой охраны предоставили ему сведения, известные им на данный момент», — уточнила Жан-Пьер.