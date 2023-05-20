Как детей: какую фразу использовал Байден, чтобы осадить навязчивых журналистов

Во время саммита G7 в Японии президент США Байден попросил журналистов «быть потише» после серии громких вопросов о потолке американского госдолга и возможном дефолте. Он использовал выражение, которым обычно осаживают беспокойных и галдящих детей. В то же время Байден заявил, что абсолютно спокоен из-за проблемы с госдолгом, рассказал о переговорах с республиканцами и пообещал сделать с этой ситуацией «что-то приличное».

Что сказал Байден

Президент США Джо Байден во время саммита G7 в японской Хиросиме попросил журналистов «быть потише», когда те начали наперебой задавать ему вопросы о возможном дефолте.

Американский президент произносил речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, когда представители СМИ начали громко просить его прокомментировать ситуацию с потолком госдолга Соединенных Штатов. «Утихомирьтесь, хорошо? Спасибо», — сказал Байден, когда журналисты начали перебивать его речь.

Президент использовал американскую идиому «shush up», являющуюся более мягким вариантом устоявшегося выражения «shut up» — «заткнись». Ее часто используют, чтобы призвать к спокойствию раскричавшихся детей. Другими вариантами перевода оборота являются «будьте потише», «умолкните», «успокойтесь».

При этом Байден все же попытался ответить на часть вопросов о возможном дефолте. Он заявил, что абсолютно спокоен по этому поводу и уже провел с представителями Республиканской партии несколько раундов переговоров об увеличении лимита заимствований. По словам президента США, если первые переговоры не принесли какого-то значимого результата, то последующие дали позитивный эффект.

«Я все еще верю, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-нибудь приличное», — резюмировал Байден.

Что происходит с госдолгом США

Потолка госдолга в размере $31,4 трлн Соединенные Штаты достигли 19 января этого года, в связи с чем американский Минфин уведомил конгресс о необходимости принятия «экстраординарных» мер. С начала весны глава ведомства Джанет Йеллен неоднократно предупреждала конгрессменов, что деньги в казне закончатся уже к 1 июня 2023 года.

Такая ситуация сложилась из-за того, что члены Республиканской партии в конгрессе не позволяют с января 2023 года наращивать максимальный уровень госдолга. При этом бюджет Америки — дефицитный, и ему критически необходимы новые заимствования. С привлечением новых кредиторов у США проблем нет — их гособлигации высоко ценятся на международном рынке.

Республиканцы предлагают увеличить потолок госдолга на $1,5 трлн. Но требуют взамен снижения расходов бюджета на $4,5 трлн. Соответствующий законопроект был с трудом внесен в конгресс палатой представителей, поскольку против сокращения расходов голосовали представители Демократической партии.

Демократы, включая Йеллен, хотят поднять лимит заимствований, но без каких-либо условий. Их поддерживает и Байден: он заявлял, что против любой бюджетной экономии, и обещал наложить вето на проект, предполагающий сокращение госрасходов.

В то же время президент говорил, что дефолт «не вариант». По словам главы государства, в этом случае экономика Соединенных Штатов погрузится в рецессию, а международная репутация будет сильно подорвана.

Что будет в случае дефолта

Такой большой госдолг (а у США он самый большой в мире в абсолютных значениях) не говорит о проблемах в экономике. Американский госдолг непрерывно растет с 2001 года. Но со временем его обслуживание становится очень дорогим для казны. Например, в 2022 году платежи держателям американских облигаций достигли $475 млрд — это более 8% бюджета. По прогнозам финансистов, в 2023-м эта сумма может увеличиться до $700 млрд.

Если противоборствующие партии не договорятся, в американском бюджете не будет средств на выплату пенсий и зарплат госслужащим, социальных пособий, оплату медицинского страхования. Кроме того, казначейство также не сможет обслуживать государственный долг США, то есть выплачивать купоны держателям американских гособлигаций и погашать бумаги по номиналу в срок. Это означает дефолт.

Аналитики отмечают, что даже при наихудшем сценарии дефолт у Америки будет техническим — когда у государства есть деньги на выплаты кредиторам, но возникли сложности с их перечислением. Moody's Analytics в начале года писали, что дефолт США будет иметь макроэкономические последствия, сравнимые с кризисом 2008 года. Кроме того, начнется снижение спроса на сырье, возникнет «цепная реакция» с долговыми обязательствами других стран.

Пока демократы с республиканцами спорят, Минфин вынужден прибегать к чрезвычайным мерам: он приостановил взносы в государственные пенсионные фонды и покрывает расходы за счет остатка на счетах и текущих налоговых поступлений (которые весной 2023-го оказались ниже прогнозов). The New York Times в конце апреля сообщал, что на балансе казначейства осталось около $300 млрд.