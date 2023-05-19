«Если меня убьют, хорошо». Сбежавший в Норвегию экс-боец ЧВК «Вагнер» возвращается на родину

26-летний Андрей Медведев, называющий себя наемником ЧВК «Вагнер» и сбежавший в январе в Норвегию, обратился в российское посольство в Осло, заявив о желании вернуться на родину. Он также записал видеообращение, в котором отметил, что «надеялся найти мир и покой», но «как-то не справился». Ранее он жаловался проекту Gulagu.net, что его пытаются депортировать насильно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сбежавший в Норвегию бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев действительно собирается вернуться в Россию, передает Reuters.

«Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение», — говорит россиянин в одном из последних видеороликов, опубликованных им на YouTube.

По словам Медведева, решение о возвращении он принял самостоятельно, но не без «внешних факторов», он также утверждает, что никакого давления на него при этом не оказывали. 18 мая он должен был «передать документы», которые, как считает россиянин, помогут облегчить его возвращение.

«Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию, но как-то не справился», — объясняет он свое решение.

«Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, большое спасибо. Если выживу, тем более спасибо», — резюмирует Медведев.

«Его собственная инициатива»

Пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов подтвердил, что россиянин решил вернуться на родину. В дипмиссии при этом особо подчеркнули, что «это его собственная инициатива».

«Подтверждаем факт приема Андрея Медведева в консульском отделе посольства в рамках выполнения обычных консульских функций. Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством», — сказал Чеканов «РИА Новости».

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в январе заявил, что Медведев «работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство». Тогда Пригожин подчеркивал, что сбежавший россиянин должен быть привлечен к ответственности «за попытку» жестокого обращения с пленными. Ранее о существовании норвежского батальона нигде не сообщалось.

Как россиянин оказался в Осло

История Медведева попала во все мировые СМИ, так как случай был исключительным: военный дезертировал в западную страну, утверждая, что воевал на Украине на стороне ЧВК «Вагнер».

Как рассказал россиянин, он пересек границу Норвегии и России, убежав от пограничников. Оказавшись на норвежской территории, он попросил местную жительницу вызвать полицию. 13 января он был задержан в провинции Финнмарк, а позже отправлен в депортационный центр для нелегальных иммигрантов.

Медведев рассказывал, что он своими глазами видел казни завербованных в ЧВК заключенных, а также был командиром Евгения Нужина, кадры казни которого с помощью кувалды появились в Сети в ноябре прошлого года.

В конце января россиянин обратился в правозащитную организацию Gulagu.net, утверждая, что его хотят депортировать, а на родине могут убить.

В апреле Медведев был привлечен к ответственности за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия. В беседе с корреспондентом Reuters он подчеркивал, что изучает норвежский язык и надеется получить убежище.