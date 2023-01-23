«Будьте аккуратны, он очень опасен». Норвегия хочет депортировать экс-бойца «Вагнера» в Россию

Сбежавший в Норвегию бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев заявил, что ему угрожали депортацией в Россию. По словам правозащитника Владимира Осечкина*, норвежские силовики поместили Медведева в центр для нелегальных иммигрантов несмотря на официальную просьбу наемника о предоставлении политического убежища. Адвокат россиянина Брюнъульф Риснес сообщил, что Медведева поместили в центр из-за «разногласий по поводу мер безопасности». По данным СМИ, его хотят интернировать.

Экс-командир одного из подразделений ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, попросивший политического убежища в Норвегии, заявил об угрозах депортацией обратно в Россию. Об этом сообщил в соцсетях основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом) (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Он опубликовал аудиозапись разговора с Медведевым.

«Мы не обеляем Медведева. В жизни он совершил немало плохого. Но он прозрел, осознал это, он готов и хочет сотрудничать с миром, с международным расследованием и с властями Норвегии, он хочет жить и свидетельствовать, разоблачать грубейшие нарушения прав человека и преступления против человечности, военные и иные преступления, совершенные Евгением Пригожиным и его сообщниками», — говорится в посте в Telegram-канале Осечкина.

Бывший «вагнер» сначала жил в доме недалеко от Осло под охраной, однако накануне его отправили в депортационный центр для нелегальных иммигрантов.

Перед этим Медведева привезли к побережью, и один из охранников сообщил ему, что сейчас его посадят на катер и повезут на какой-то остров. Россиянин отказался садиться в катер, поскольку опасался, что на острове его «передадут вагнеровцам».

«Вы понимаете последствия отказа от наших условий? Вас депортируют в Российскую Федерацию», — передал Медведев слова одного из сотрудников норвежской службы безопасности. Его вернули обратно в дом под Осло, после чего Медведев заявил протест из-за условий своего содержания. Его перевезли в центр для мигрантов.

Адвокат Медведева Брюнъульф Риснес сообщил «Би-би-си», что его клиента действительно отправили в депортационный центр из-за «разногласий по поводу мер безопасности».

Кроме того, он сообщил, что Медведеву предъявят обвинение в нелегальном пересечении норвежской границы. Начальник штаба полиции провинции Финнмарк ранее сообщал, что «бывший наемник был задержан пограничниками в ночь на 13 января, после чего попросил их о политическом убежище».

При этом Reuters со ссылкой на представителя правоохранителей Лине Исаксен сообщает, что Медведева хотят интернировать. «Он задержан... и мы рассматриваем возможность обращения в суд за решением об интернировании», — заявил норвежский юрист.

16 января Владимир Осечкин сообщил, что Андрей Медведев пересек границу Норвегии и России по истечении контракта с ЧВК. Сам Медведев заявил, что лично попросил местную жительницу вызвать полицию.

Согласно заявлению Осечкина, Медведев подписал контракт с ЧВК «Вагнер» летом 2022 года, но через четыре месяца оставил расположение своей части. Он обратился к правозащитникам, опасаясь убийства «вагнеровцами».

По словам попросившего убежища в Норвегии россиянина, он своими глазами видел казни завербованных в ЧВК заключенных, которые отказывались выполнять приказы. Медведев добавил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

Адвокат россиянина заявил, что Медведев «привез в Норвегию доказательства военных преступлений».

Ситуацию прокомментировал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В своем заявлении от 16 января он заявил, что Медведев «работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство».

По словам Пригожина, сбежавший россиянин должен быть привлечен к ответственности «за попытку» жестокого обращения с пленными.

«Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заявил также предприниматель.

«Би-би-си» передает, что названного Пригожиным подразделения «Нидхёгг» не существует. Адвокат Медведева в свою очередь отверг в разговоре с британской радиостанцией заявления Пригожина.

Кроме того, основатель ЧВК заявил, что в ее рядах якобы служит 67 граждан Норвегии. Он добавил, что «две трети из них после завершения контракта хотят вернуться в королевство для совершения «военного переворота», поскольку «считают, что исторически Норвегия — родина викингов».

«По их собственному мнению, «Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her» («Норвегия для викингов. Гомосексуалистам здесь не место»)», — опубликовала заявление Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».