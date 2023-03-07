«Ночью снял с цепи и увел». У Кадырова похитили задержанного из-за санкций жеребца

В Чехии пропал чистокровный английский жеребец, принадлежащий Рамзану Кадырову. Глава Чечни из-за санкций уже много лет не может забрать своих лошадей, содержащихся в иностранных конюшнях. Чешская полиция считает, что преступник увел племенного жеребца Зазу с конезавода в Крабчице в ночь на 4 марта. При этом известно, что за месяц до начала спецоперации на Украине, 27 января 2022 года, двое русскоязычных мужчин пытались увести Зазу и еще одного коня Кадырова. Тогда им не позволили это сделать.

С конезавода в чешской деревне Крабчице на северо-востоке страны пропал племенной английский жеребец, владельцем которого считается глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает профессиональный портал о лошадях и скачках Jezdci. В полиции Чехии подтверждают кражу жеребца, не уточняя личность его владельца.

«Кража, по всей видимости, произошла в ночь на 4 марта 2023 года. Неизвестный злоумышленник намеревался похитить чистокровных английских лошадей из конюшни в Крабчице. Он снял с раздвижной двери страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — сообщила представитель пресс-службы чешкой полиции Павла Кофрова.

В правоохранительных органах отметили, что у 16-летнего гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, а также белая отметина на суставе правой задней ноги около копыта. Стоимость племенного животного оценили почти в 400 тыс. крон — $18 тыс.

Как пишет Jezdci, кража такой лошади является беспрецедентным случаем для чешской индустрии скачек. По информации портала, 16-летний жеребец по кличке Зазу был вместе с другим имуществом Рамзана Кадырова заморожен чешскими властями в рамках исполнения санкционного законодательства.

«Финансово-аналитическое управление уже приняло соответствующие меры в этом отношении. Однако ввиду продолжающегося расследования этого дела полицией Чешской Республики мы не можем предоставить больше информации по этому вопросу», — прокомментировал инцидент спикер Минфина страны Микулаш Халас.

Известно, что Зазу был выведен на одном из немецких конезаводов. Кадыров приобрел его у конюшни WH Sport International в Германии в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае — одном из наиболее престижных состязаний в этом виде спорта. В том забеге жеребец пришел пятым.

В общей сложности жеребец участвовал в 36 забегах в восьми странах. Девять раз он приходил первым и принес своим владельцам в сумме около €1,2 млн.

Примерно с 2016 года Зазу не участвовал в скачках и использовался как племенной жеребец для дальнейшего улучшения породы. Jezdci отмечает, что в последние годы он неоднократно становился самым востребованным у конезаводчиков чистокровным производителем в Чехии. Беременность от Зазу стоила владельцам кобылы в среднем $900.

Кроме Зазу в Чехии находились еще две лошади Кадырова — жеребец Михаил Глинка и спринтер по кличке Dux Scholar. Последнего в прошлом году в связи со сменой владельца отправили в Россию.

Как пишет чешский портал, в 2022-м незадолго до начала специальной военной операции на Украине, 27 января, двое русскоязычных мужчины пытались увести Зазу и Михаила Глинку из конюшни в Крабчице. Они объясняли это указанием перевезти принадлежащих главе Чечни жеребцов в Польшу. Однако руководство чешского конезавода отказало им.

Кадыров находится под санкциями Евросоюза с 2014 года. В 2017-м он рассказывал, что пытался снять ограничения на содержащихся в Чехии лошадей. В итоге главе Чечни удалось добиться, чтобы призовые деньги перечислялись на его счет, но могли расходоваться исключительно на содержание животных.

Лошади уже на протяжении десятилетий являются одним из главных увлечений Кадырова. У главы республики, по открытым данным, более 120 чистокровных скакунов, которые регулярно участвуют в скачках и зарабатывают крупные суммы. Только в конно-спортивном клубе «Ахмат» содержалось как минимум 34 английских жеребца.

Тренер коней Кадырова, Саид Шаптукаев, в 2019 году рассказывал, что глава Чечни является отличным наездником и часто в свободное время заглядывает в конюшню.

«Может поездить по ипподрому, а может ускакать в поля на четыре-пять часов. Бывало и такое, что он приезжал на машине, а обратно в город отправлялся уже не на железном, а на живом коне», — говорил Шаптукаев.

Чаще всего Кадыров ездит на арабском жеребце. Многих лошадей он получал в качестве подарков. Например, мерина по кличке Леонардо, считающегося одним из самых выносливых коней в мире, ему презентовал наследный принц Дубая.