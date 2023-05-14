Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России

Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» — музей первого президента России Бориса Ельцина. По словам режиссера, приходящие в музей дети первым делом видят мультик, в котором «единственный человек, который пришел и поменял грязь, мерзость и ужас» в стране – это Ельцин. Михалков также заявил, что 90-е не были единственной хорошей эпохой в жизни Российской Федерации.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в ходе сессии «Бесогон и право» на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) выступил с призывом закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда (в «Ельцин-центр»), первое, что они видят — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке — только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Михалков.

Он добавил, что закрытие музея ударит по людям, которые его организовывали и сейчас там работают.

«Есть необходимость просто, это знаковая вещь. <…> Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это «мерзость и дерьмо», и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — сказал он.

При этом Михалков подчеркнул, что не против существования в России музея первого президент РФ Бориса Ельцина.

«И не надо его [музей] ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — добавил режиссер.

Он также потребовал, чтобы фонд «Культурный фронт» занялся закрытием «Ельцин-центра», чтобы оправдать свою необходимость.

«Культурный фронт» был создан в ноябре 2022 года на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Учредители фонда утверждают, что он «ориентирован на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре». Кроме того, «Культурный фронт» призван помогать Минкульту распределять средства на российскую культуру.

В январе 2023 года «Культурный фронт» и актриса Мария Шукшина предложили закрыть «Ельцин-центр» и открыть вместо него «Славянский центр».

«Нам неизвестно об этих инициативах, мы не знаем, насколько, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение у названных общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Призывал закрыть «Ельцин-центр» и лидер КПРФ, бывший противник Ельцина на выборах президента 1996 года Геннадий Зюганов. В июле 2022 года он заявил, что «необходимо закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, не допустить расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины».

Предлагали закрыть музей и в заксобрании Свердловской области – речь о зампреде ЗакСА Александре Ивачеве, депутате от КПРФ. Однако губернатор региона Евгений Куйвашев подчеркивал, что «Ельцин-центр» создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия президентов России, и в его наблюдательный совет входят «уважаемые люди», в том числе сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента и «ваш покорный слуга».

Никита Михалков ранее также удивлялся, что «Ельцин-центру» не присвоен статус иностранного агента.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В церемонии открытия участвовали президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. В музее расположены Музей Бориса Ельцина, галерея искусств, библиотека, архив, кинотеатр и сувенирные магазины.