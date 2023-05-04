Бельгия потратит €200 млн доходов с активов ЦБ РФ на помощь украинским беженцам и ВСУ

Порядка €200 млн доходов с замороженных российских активов направляет Бельгия для поддержки «военных усилий» Украины. Как заявил премьер-министр королевства Александер де Кроо, также эти деньги будут направлены на помощь украинским беженцам в Бельгии. Кроме того, политик выразил мнение, что российские деньги должны пойти на восстановление разрушенной Украины.

Доходы с замороженных российских активов в размере около €200 млн направит Бельгия на помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — сообщил бельгийский премьер.

Он выступал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

Де Кроо сообщил, что использование российских денег «имеет смысл как с экономической, так и с моральной точек зрения».

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают», — подчеркнул глава правительства Бельгии.

Он также отметил, что с начала военных действий на Украине бельгийские финансовые службы заморозили более €180 млрд активов Банка России.

«Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны», — отметил де Кроо.

3 мая директор службы по расследованию финансовых преступлений Литвы Роландас Кишкис заявил, что сумма средств юрлиц и физлиц из РФ, замороженных литовскими властями, составляет более €80 млн.

По словам чиновника, в 2023 году размер замороженных капиталов и имущества вырос в два раза. Кроме того, в два раза чаще стала поступать информация о подозрительных операциях. Он подчеркнул, что все примененные спецслужбой ограничительные меры сейчас оспариваются в судах.

28 апреля международный депозитарий Euroclear сообщил, что по итогам первого квартала 2023 года смог получить €734 млн процентных доходов от замороженных российских активов.

В первом полугодии 2022 года этот показатель составлял €110 млн. В Euroclear ожидают дальнейшего роста процентных доходов, так как накопление заблокированных средств все еще продолжается.

При этом депозитарий не будет распределять прибыль от замороженных российских активов до тех пор, пока ситуация с ними окончательно не прояснится.

18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ продолжает попытки вернуть замороженные на Западе российские валютные резервы

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — сообщила она.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран по блокировке российских активов выходят за пределы норм международного права.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — сказал он журналистам.

По его словам, «Кремль будет смотреть, как Запад будет действовать дальше». «Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — подытожил представитель Кремля.